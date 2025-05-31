Компании, которые сотрудничают с ВСУ, представили свои БМП с новыми боевыми модулями. Фото

На международной выставке IDET-2025 в Чехии сразу три ведущие оборонные компании – Rheinmetall, Patria и Tatra – представили свои боевые машины пехоты, оснащенные новейшими словацкими боевыми модулями TURRA 30. Все три компании сотрудничают с Украиной, поставляя и ремонтируя военную технику для ВСУ.

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Об этом сообщает "Милитарный". Компания Rheinmetall представила свою хорошо известную БМП Boxer с установленным боевым модулем TURRA 30. Это демонстрация их возможностей в контексте предстоящего тендера на новую колесную БМП для армии Чехии.

Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II, спаренным пулеметом и двумя пусковыми установками для противотанковых ракет Spike LR2. Система управления огнем включает электрооптический прицел для наводчика и панорамную систему наблюдения для командира.

Важной особенностью модуля является комплекс ситуационной осведомленности, включающий три основные подсистемы: ультрафиолетовые сенсоры для обнаружения запусков ракет, систему акустического и визуального определения выстрелов и несколько небольших радаров, подобных тем, что используются в израильском комплексе HARPIA.

Несмотря на демонстрацию, издание Defence Industry Europe сообщает, что Rheinmetall не планирует принимать непосредственное участие в тендере, а скорее показывает свое решение другим потенциальным заказчикам.

Компания Patria представила свою платформу AMV XP, которая уже локализована в Словакии и получила тот же модуль TURRA 30 в подобной конфигурации. В то же время чешская Tatra впервые представила новую боевую машину Pandur 8×8 EVO. Она также оборудована TURRA 30, однако отличается тем, что дополнительно оснащена израильской системой активной защиты Iron Fist. Кроме того, на корпусе Pandur EVO заметны антенны, характерные для систем радиоэлектронной борьбы против дронов. Правда, машина не имеет системы детекции выстрелов, которая есть на Boxer.

Стоит отметить, что Чехия и Словакия имеют тесное оборонное сотрудничество, в частности в сфере совместных закупок. Это позволяет снижать стоимость путем "оптовых" заказов. Поэтому даже в случае закупки машин со словацкими модулями Чехия сможет получить выгодные условия.

По информации издания Future Army, чешский Генеральный штаб должен был до июня 2025 года подать в Министерство обороны требования к новой колесной БМП, однако этот срок перенесли до конца года. Сейчас армия Чехии эксплуатирует более сотни Pandur II 8×8, в основном в составе легкой механизированной бригады в Жатеце. Значительная часть техники подходит к завершению эксплуатационного ресурса, поэтому военное командование активно ищет замену.

Глава Генерального штаба генерал Карел Ржеха прямо высказался против дальнейшего использования платформы Pandur, даже в модернизированном варианте EVO, предложенном компанией Tatra. Он заявил, что такая замена принесет больше вреда, чем пользы. В этом контексте презентации новых БМП со словацкими боевыми модулями могут стать решающими для будущего выбора. Все три компании имеют опыт сотрудничества с Вооруженными силами Украины, что также может сыграть роль в формировании доверия к их технике.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году Латвия передаст ВСУ 42 бронетранспортера Patria 6x6 – большинство из них абсолютно новые, изготовленные специально для Украины компанией SIA Defence Partnership Latvia. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подчеркнул, что государство изменило подход и теперь закупает новое оружие, которое передает Украине, что является важным шагом в долгосрочном сотрудничестве и укреплении обороноспособности украинской армии. В прошлом году латвийская военная помощь превысила 100 млн евро – это более 0,25% ВВП страны, что демонстрирует масштаб и серьезность поддержки.

Перед этим, в 2021 году, поступила первая партия из 16 шасси Tatra от чешской компании Excalibur Army. Они были приняты госкомпанией "Укрспецэкспорт" и переданы на Шепетовский ремонтный завод, где использованы для производства новых 220-мм реактивных систем залпового огня "Буревій".

Также ранее стало известно, что компания Rheinmetall планирует перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии на производство оборонного оборудования. На это решение повлиял ожидаемый рост оборонных потребностей и расходов в Европе на фоне политической напряженности в США из-за войны в Украине.

Также сообщалось, что одна из мировых оборонных компаний расширяет свое присутствие и в нашей стране. В 2026 году в Украине заработает завод концерна по производству боеприпасов. У нас уже действует предприятие Rheinmetall, которое ремонтирует технику; также строится завод, который будет выпускать БК, следующим в Rheinmetall хотели бы открыть в Украине завод для изготовления зенитных систем.

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