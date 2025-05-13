Известного российского генерала заметили в Алжире за возложением венка 9 мая: что известно о его новой должности. Фото

Россия отправила бывшего командующего армией РФ Сергея Суровикина в Африку. "Генерала Армагеддона" заметили в Алжире во время возложения венка на "могилу советского солдата" 9 мая.

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Посольство России в Алжире подтвердило новое место работы Суровикина и опубликовало соответствующие фото с ним. Экс-командующий армии РФ теперь возглавляет "группу военных специалистов" в этой африканской стране.

На обнародованных фотографиях видно, как заметно похудевший Суровикин возглавляет делегацию посольства. И хотя в сообщении российского дипведомства фамилия генерала не упоминается, он назван по занимаемой должности - "руководитель группы российских военных специалистов в Алжире".

На одном из кадров "генерал Армагеддон" вместе с послом РФ в Алжире возлагают цветы на могилу якобы советского солдата на военном мемориальном кладбище.

В сентябре 2023 года росСМИ сообщали, что Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны РФ и его могут назначить на должность, связанную с "работой в восточном направлении".

Напомним, что Сергей Суровикин отстранили от командования после "мятежа" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Генерал перестал появляться в публичном пространстве, и хотя минобороны РФ официально не сообщало о его отставке, однако в сентябре упоминания о нем исчезли с сайта российского оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 августа 2023 года стало известно, что российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ВКС ВС РФ. Опального генерала, который попал в немилость Кремля после неудачного мятежа наемников ЧВК "Вагнер", отправили в распоряжение министерства обороны РФ.

Позже с сайта минобороны РФ исчезла страница с информацией о российском генерале Сергее Суровикине – бывшем командующем воздушно-космических сил (ВКС) страны-агрессора и группировки оккупантов в Украине. Также его имя убрали из списка руководства ведомства.

В ISW сообщили, что Суровикин занял должность в Содружестве Независимых Государств. Это означает, что военное командование РФ полностью отстранило Суровикина от процессов, связанных с войной в Украине.

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