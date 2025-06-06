Искусственный интеллект дал прогноз, может ли Китай захватить часть России

Китай постепенно усиливает свое влияние на Дальнем Востоке России экономически, демографически и политически. Теоретически, Пекин имеет потенциал осуществить территориальную экспансию, в частности в сторону России.

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Искусственный интеллект GPT, учитывая исторический опыт и мировую практику, считает маловероятным в ближайшей перспективе сценарий захвата Китаем части российской территории. Но, если Москва еще больше ослабнет, Пекин сможет диктовать условия и в геополитическом, и в территориальном смысле, но скорее не через войну, а через контроль и зависимость.

Почему Китай не осуществит территориальную экспансию в сторону России

1. Военный потенциал. Китай имеет одну из самых мощных армий мира, но Россия тоже является ядерной державой с огромным арсеналом. Открытое военное столкновение между ними имело бы катастрофические последствия, поэтому обе стороны стремятся избежать прямого конфликта.

2. Экономическая и политическая взаимозависимость. Китай и Россия сейчас находятся в тактическом союзе против Запада. После начала войны в Украине Россия стала значительно зависимой от Китая экономически – продает ему энергоресурсы по скидкам, покупает китайские технологии и товары.

Китаю выгоднее иметь слабого, но формально "дружественного" соседа, чем пытаться его захватить силой – это может вызвать международную изоляцию и серьезные потери.

3. Демография и "мягкая экспансия". В Сибири и на Дальнем Востоке России проживает мало населения, зато китайские бизнесы, рабочие и инвестиции постепенно увеличивают свое присутствие в этих регионах. Это называют мягкой экспансией – без войны, но с ростом влияния.

4. Исторические претензии. У Китая действительно есть исторические территориальные претензии к России (часть Амурского края и Приморья), которые были утрачены по "неравноправным договорам" XIX века. Официально Пекин отказался от этих претензий, но иногда в китайских учебниках или медиа этот вопрос упоминается.

Что будет, если Китай все же усилит контроль и доминирование над частью территорий РФ

OBOZ.UA собрал четыре основных сценария, по которым Китай может усилить свой контроль или даже доминирование над частью российских территорий, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. Сценарии разделены на "мирные" и "конфликтные" варианты.

Мирные сценарии

1. "Мягкая аннексия" через экономику и демографию. Китай продолжит массово инвестировать в Сибирь и Дальний Восток – строит дороги, заводы, добывает ресурсы, берет в аренду леса и земли. Уже сейчас китайские компании арендовали тысячи гектаров в Забайкалье и практически контролируют деревообработку.

Однако есть риски, что эти российские территории станут настолько зависимым от Китая, что фактически управлять ими также из КНР, хотя формально останутся частью России.

Нужно также учесть демографический фактор: Ведь русских в регионе мало, молодежь выезжает, зато китайские работники остаются.

2. Политическая "финляндизация" региона. Следующий сценарий предполагает, что из-за слабости Москвы Китай начинает диктовать политику в регионах РФ (вроде того, как СССР влиял на Финляндию).

Это будет выглядеть следующим образом: правительство КНР будет поддерживать местные элиты, продвигать китайский язык, культуру, создавать "зоны совместного управления". Как следствие, регионы номинально остаются в составе России, но реально их внешняя политика и экономика под контролем Китая.

Конфликтные сценарии

3. Военный конфликт за территории.

Причины:

Коллапс центральной власти в РФ (после длительной войны, переворота или распада).

Провокации на границе, "защита китайских граждан" в России (аналог Крыма).

Как будут развиваться события:

Китай проводит "миротворческую операцию" в приграничных районах.

Захватывает приграничные территории (например, Амурскую или часть Приморской области).

Однако и в таком сценарии есть риски для Китая, в частности беспокойство Запада и Индии, возможность ядерной эскалации со стороны РФ (если еще будет способна).

4. Распад России – "вакуум власти". Этот сценарий подразумевает, что Россия после глубокого экономического и политического кризиса распадется на несколько частей (похоже на Югославию). Зато Китай поддержит образование новых квазигосударств на Дальнем Востоке и вступит туда под предлогом стабилизации и защиты экономических интересов.

В конечном итоге Китай возьмет под контроль или установит протекторат над частью этих новых образований.

Что может стать "спусковым крючком"?

Поражение России в большой войне (например, в Украине).

Глубокий внутренний кризис или смена власти.

Рост китайского национализма и территориальных амбиций.

Изменение мирового баланса сил — изоляция Китая со стороны Запада, заставляет его действовать более агрессивно.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Китая и Тайваня рано или поздно может привести к прямому военному столкновению. При чем это будет не просто большая военная эскалация, а потенциально катастрофическая ситуация для глобальной безопасности.

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