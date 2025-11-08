Хвастался оружием и пропагандировал ИГИЛ: в Германии задержали 16-летнего подростка из России

В пятницу, 7 ноября, в Германии правоохранителями был задержан 16-летний подросток из России. Его подозревают, в частности, в распространении пропаганды ИГИЛ и хвастовстве оружием в социальных сетях.

Об этом сообщило издание BILD. Отмечается, что спецслужбы провели обыск в квартире, где жил юноша. Впрочем, ордер на арест парня правоохранителями еще не выдан.

"Государственная служба безопасности Германии начала расследование в отношении юноши, уроженца России, которого подозревают в распространении экстремистского контента и возможном нарушении закона об оружии", – говорится в сообщении издания.

Спецподразделение SWAT ворвалось в квартиру подростка в многоквартирном доме в Ноттульне вечером, около 21:00. Правоохранители также провели обыск в квартире родителей парня.

Впоследствии оказалось, 16-летний юноша якобы публиковал в соцсетях изображения с исламистской символикой и оружием, в частности ножами и пистолетами, со ссылкой на террористическую организацию (ИГИЛ)

Аккаунт подростка в Instagram привлек внимание правоохранителей из-за экстремистского контента. Государственная безопасность считает, что парень мог радикализироваться в рамках исламистского движения.

Из-за возможной угрозы для населения было принято решение об обыске, во время которого полиция изъяла несколько предметов. Сейчас они находятся на судебно-медицинской экспертизе.

"Результаты проверки ожидаются уже на следующей неделе", – рассказала одна из сотрудниц полиции в комментарии изданию.

Правоохранителей также добавили, что подростка не было дома во время обыска. Он был задержан уже после возвращения со спортивной тренировки в Мюнстере, недалеко от автобусной остановки. Имел ли он контакты с другими исламистскими сетями, сейчас устанавливают.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа 2024 года в Золингене мужчина, который оказался сторонником ИГИЛ, в центре города напал с ножом на прохожих. Из-за нападения погибли три человека. Еще десять человек получили ранения.

В феврале 2025 года религиозному фанатику так называемого "Исламского государства", который совершил резню в немецком городе Золинген, Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинение. В нем три пункта касаются совершенных убийств и десять – покушения на убийство. Также нападающего обвиняют в членстве в террористической организации за рубежом.

Напомним, другой исламист, мужчина с американской визой, совершил теракт в израильском Тель-Авиве, на рыночной улице Нахалат Биньямин. Он также напал на прохожих с ножом и успел ранить четырех человек. Но этого нападавшего ликвидировали местные жители еще до прибытия правоохранителей.