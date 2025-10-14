Ви вже, певне, бачили, звільнення заручників з Гази і їхнє повернення до Ізраїлю? Добре, що все це закінчилось і живі заручники вдома.

Видео дня

Ізраїль повернув 1966 палестинських в'язнів. Серед них - 250 осіб, засуджених до тюремних термінів, у тому числі ті, що відбували довічні терміни.

Натомість повернуто 20 живих ізраїльтян і буде повернуто 27 чи 28 (дані різняться) тіл загиблих в полоні. ХАМАС заявив, що не всі тіла ще знайдені, потрібен час.

А бачили, як тріумфально ХАМАС катається на джипах по зруйнованим вулицям Гази? Як розстрілює "колаборантів" - всіх, хто, на їхню думку "співпрацював" з Мосадом чи ЦАХАЛ? Читали, що ХАМАС відмовився здавати зброю і хоче інтегруватися до лав палестинських збройних сил? А куди зразу поділися голодні діти? Де вони? Навіть Аль-Джазіра припинила показувати серцезупинні сюжети.

"Молодці" ісламісти. Вміють грати в довгу.

Наразі ХАМАС є ключовим гравцем у переговорах, оскільки саме він контролює питання закінчення війни та повернення спочатку заручників, а зараз тіл з Сектору Гази.

І так, Ізраїль вимушений вести непрямі переговори з ХАМАС (за посередництва Катару та Єгипту). Бо саме ХАМАС впливає на доступ до Сектора Гази та його внутрішню логістику. Саме ХАМАС де-факто керує всіма гуманітарними напрямками в Газа. Саме ХАМАС має ресурси і вплив, які роблять його незамінним у політичному житті Сектора Гази і Палестини.

І це триндець, скажу я вам. Бо ті, хто програв, не поводять себе як переможці, не влаштовують тріумфи і фейєрверки.

Всі виставлені їм умови вони крутили на великому пальці лівої ноги.

Так, я знаю, що на довгострокові ігрища з ХАМАС не погоджуються США та Ізраїль.

Мирний процес, початок якого заявлений, передбачає повну відсутність ХАМАС як владної структури в Газі. Їм відвели певну роль - обмін заручників та припиненням вогню. Далі роль ХАМАС повинна бути зведена до нуля.

Але у ХАМАС свої плани. ХАМАС:

- не визнає право Ізраїлю на існування;

- виступає за палестинську державу "від моря до Йордану";

- не бажає роззброюватися;

- заявляє про право боротися за "свободу і самовизначення";

- бачить себе як частину майбутнього політичного ландшафту.

І що з цим будуть робити, не зрозуміло.

Трамп, звісно, молодець. Припинив вже 8-му війну. Але що не зробиш заради подарованого катарцями літака і бізнесу за катарські гроші. Розумник.

Тепер ХАМАС має бути йому вдячним від землі і до неба.

А ізраїльтянам, схоже, доведеться все починати спочатку. А шанс був.

Газа повністю зруйнована. Це ціна, яку заплатили не жителі, а ХАМАС за напад на Ізраїль. Але постраждали всі.

І я не сумніваюсь, що якби ХАМАС зараз зміг би напасти ще раз на Ізраїль, то це було б зроблено без жодного сумніву. Навіть розуміючи наслідки.

Це і є фанатизм. Це і є політика, при якій культивується лише ненависть і власне життя не становить жодної цінності. І тут абсолютно не працює логіка і здоровий глузд.

Тому ХАМАС зараз просто отримав час, коли можна передихнути і почати підготовку до нової фази війни.

І тут дуже згодяться звільнені з ізраїльських вʼязниць терористи. Ну ви ж не вірите, правда, що хамасівці візьмуть у руки лопати і кирки, щоб відновлювати свою країну?

Частину звільнених терористів відправлять до Катару чи Туреччини в рамках домовленостей. Але основна маса залишиться. І точно не для того, щоб відбудовувати зруйновані будинки.

Відбудовувати будуть всі інші. Сюди підуть кошти міжнародних організацій. Як вже було. Історія ж циклічна. А от що на ті кошти робитимуть, питання. Може, знову тунелі і виробництво зброї.

У мене постійні паралелі з нами. Є над чим подумати.

Перша світлина: так Ізраїль чекав на своїх на "Площі заручників", Тель-Авів, 13 жовтня 2025 року.

Друга світлина Getty Images: так палестинці повертаються додому після припинення вогню.