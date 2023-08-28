Грузия впустила бывших заключенных из Херсонщины, которых оккупанты вывезли в РФ: подробности

В воскресенье, 27 августа, через 10 дней после ожидания, Грузия разрешила въезд на свою территорию шестерым гражданам Украины, включая пятерых бывших заключенных. Ранее российские оккупанты переместили их из оккупированной Херсонщины.

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Об этом сообщает правозащитная организация UnMode. Украинцев привезли в безопасное место.

"Сегодня всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу Грузии. Пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений", – говорится в сообщении.

В рамках операции было объявлено, что граждан Украины перевозят в безопасное место.

Напомним, что 19 августа появились сообщения о том, что гражданам, ранее содержавшимся в заключении в Херсонской области, было отказано во въезде в Грузию пограничниками этой страны. Российские оккупанты насильно вывезли их, а по истечении срока наказания депортировали из России.

Так, в нейтральной полосе, разделяющей границы России и Грузии, оказались заблокированными шестеро граждан Украины. Среди них пятеро ранее осужденных лиц, которые были принудительно перемещены на территорию России. Эти мужчины планировали покинуть РФ, преодолев транзитный маршрут через Грузию, и прибыли к границе ночью 17 августа. Однако пограничные служители Грузии отказались пропускать их через границу.

Министерство иностранных дел Украины сообщило о своих усилиях по организации возврата шести граждан в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали освобождать некоторых заключенных и арестованных экс-военных, готовых защищать Украину на войне с Россией. Заявляется, что речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране.