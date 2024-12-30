Алиев не принял "извинений" Путина, и сейчас его буквально мордой по говну возит.

Видео дня

Требует четкого признания вины (чего не было), выплаты компенсаций всем пострадавшим (тоже не было), наказания виновных в том, что самолет глушили РЭБом и по нему стреляли, а также ясных и однозначных гарантий от повторения ситуации (это самое сложное для Кремля).

У Алиева с Путиным был уже второй телефонный разговор, после которого азербайджанский президент заявил: "Российская сторона хочет замять это дело, и, конечно, это никому не делает чести".

Насколько я понимаю ситуацию, в Азербайджане путинское "типа извинение" народ воспринял как еще одно оскорбление, поэтому от него требуют сейчас даже большего, чем изначально.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что Баку хочет публичного телевизионного выступления Путина с извинениями перед народом Азербайджана, а также наказания как минимум начальников ПВО Чечни.

Если этого не будет, то Россия получит проблемы не только с Азербайджаном, но и с Турцией, что намного серьезнее в нынешних условиях.