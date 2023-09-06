"Слишком стар для второго срока" — если верить республиканскому "WSJ", именно такой приговор вынесли действующему президенту 73% опрошенных американцев. Кстати, Трампу — только 47%, хотя он моложе Байдена лишь на три года и семь месяцев.

Видео дня

В этих условиях исключительную роль на президентских выборах приобретают кандидаты в вице-президенты, то есть, если говорить прямо, потенциальные сменщики. В связи с чем напомню кое-что из ранее мной отмечавшегося, поскольку проблема внезапно стала гораздо более актуальной: 73% — число угрожающее.

Не секрет, что нынешняя вице-президент Камала Харрис, мягко говоря, не обладает — в силу самых разных причин — электоральной популярностью. Уже сама теоретическая возможность того, что она — при определённых обстоятельствах — окажется первым лицом Главной страны мира, кого-то может весьма напрячь и даже отпугнуть.

Так вот, другой кандидат в вице-президенты — и тоже женщина! — напрашивается для Байдена совершенно очевидно: это Хиллари Клинтон, которая при Обаме была госсекретарём, а затем являлась и кандидатом в президенты. Она, правда, Трампу проиграла, зато Байден потом у него выиграл — вот и прекрасный тандем из двух самых влиятельных фигур Демократической партии, причём ещё со времён позапрошлого президента! Не считая, конечно, самого Обамы.

Хиллари, кстати, моложе Байдена на 5 лет, а Трампа — на 1,5 года.

При этом мужем вице-президента — "вторым джентельменом" США у Хиллари, которая некогда сама была первой леди, будет экс-президент Билл, недавно раскаявшийся в подписании Будапештского меморандума и получающий в таком случае возможность своими советами супруге помочь исправить эту былую ошибку. Ну а традиции Демпартии становятся тогда — с учётом Клинтона-мужа — уже совсем историческими.

(Ничего нового в смене вице-кандидата нет: четырежды избиравшийся Рузвельт шёл к своему первому избранию в паре с Джоном Гарнером, ко второму — с ним же, к третьему — с Генри Уоллесом, а к четвёртому — с Гарри Трумэном, который и сменил Рузвельта в начале четвёртого срока ввиду его смерти, а потом был избран также на второй срок.)

В общем, с Хиллари Клинтон "Байден стар" превращается в “Biden & Star".

Хиллари, правда говорила, что в выборах-2024 участвовать не собирается. Но — только чтобы не мешать Байдену, то есть речь шла о её категорическом отказе баллотироваться именно в президенты! Идти же с ним в паре — никакого отказа не было. И, надеюсь, не будет. Ибо в сегодняшней Америке эта пара непобедима.