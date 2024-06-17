Ученые выяснили, что растения обладают интеллектом и способностью 'решать проблемы'

Новое исследование американских ученых показывает, что растения обладают определенной формой интеллекта. Они способны решать проблемы, чувствуя, когда соседнее растение поедают насекомые.

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В ходе опытов золотарника ученые обнаружили, что растения способны адаптироваться к угрожающим обстоятельствам, чтобы избежать уничтожения. Это может изменить представление людей об интеллекте, пишет Daily Mail.

Многие ученые рассматривают интеллект как наличие центральной нервной системы, где электрические сигналы передают сообщения другим нервам для обработки информации. Растения же имеют сосудистую систему, которая является сетью клеток, которая передает воду, минералы и питательные вещества для жизни и роста. Поэтому ученые призывают изменить определение интеллекта и включить в него способность решать проблемы.

По предварительным исследованиям ученые обнаружили, что растения издают высокочастотный тревожный звук, когда испытывают стресс, вроде повреждения листьев или стебля.

Объектом последних исследований американских ученых стали золотарники, часто встречающиеся в Северной Америке, Европе и Азии. Когда растение поедают жуки, оно выпускает химическое вещество, которое сообщает насекомым, что есть, мол, повреждено и поэтому не годится для еды. Интересно, что такие летучие органические соединения впоследствии были обнаружены соседними золотарниками, создавшими тот же защитный механизм.

"В зависимости от информации, которую растение получает из окружающей среды, оно изменяет свое стандартное поведение. Это соответствует нашему определению интеллекта", – подчеркнул профессор экологии и эволюционной биологии в Корнеллском университете Кесслер.

Исследования также обнаружили, что растения "нюхают" химикат, который сигнализирует о наличии вредителя. "Летучие выбросы, поступающие от соседа, являются прогнозом будущей травоядности. Поэтому растения могут использовать окружающую среду, чтобы предсказать будущую ситуацию, а затем действовать в соответствии с ней", – добавил Кесслер.

Ученые также предположили, что растения могут считать, принимать решения, распознавать своих родственников и даже запоминать события.

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