Ученые нашли, где в теле человека может быть 'шестое чувство'

Современная наука все больше раскрывает, что связь между мозгом и телом значительно сложнее, чем казалось ранее. Особое внимание исследователи в последние годы уделяют кишечному микробиому — микроорганизмам, которые обитают в пищеварительном тракте человека.

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Оказывается, эти бактерии могут не просто помогать пищеварению, но и влиять на наше поведение. Новое исследование, проведенное учеными Медицинской школы Университета Дьюка, открывает еще более глубокую связь.

Они описали механизм, благодаря которому микробы в кишечнике сигнализируют мозгу о необходимости изменить поведение — например, прекратить есть. Это открытие указывает на возможное существование так называемого "шестого чувства" — способности тела чувствовать сигналы микробов в режиме реального времени, пишет Nature.

Нейробиотическое ощущение

В своей публикации в журнале Nature исследователи предложили термин "нейробиотическое ощущение", то есть способность организма реагировать на микробные сигналы без участия иммунной или воспалительной реакции. Иначе говоря, кишечник "читает" микробное содержимое и передает информацию непосредственно в мозг. В отличие от предыдущих исследований, которые в основном касались тонкого кишечника и питательных веществ, эта работа сосредоточена на толстой кишке. Именно там обнаружены специализированные сенсорные клетки — нейроподы, реагирующие на определенные бактериальные белки.

Ключевую роль в этом процессе играет флагелин — белок, который содержится в жгутиках некоторых бактерий. Когда он появляется в кишечнике, его обнаруживают нейроподы, которые имеют специфические рецепторы — в частности, Toll-подобный рецептор 5 (TLR5). Далее сигнал передается через вагусный (блуждающий) нерв в мозг, указывая на необходимость уменьшить аппетит. Этот механизм позволяет организму быстро реагировать на микробные изменения и регулировать потребление пищи в реальном времени.

Чтобы проверить действие этого механизма, исследователи провели эксперименты на мышах. Животных сначала голодали в течение ночи, а затем вводили небольшое количество флагелина в толстую кишку. Результаты показали, что мыши, которые получали белок, ели значительно меньше. Напротив , мыши без TLR5 не реагировали на сигнал — они потребляли столько же пищи, как и раньше, что подтверждает ключевую роль этого рецептора в передаче информации в мозг.

Интересным моментом стало подтверждение эффекта даже у мышей, не имевших собственного микробиома. Исследователи повторили эксперимент с флагелином на таких животных и увидели аналогичное снижение аппетита. Это доказывает, что сам белок, а не взаимодействие с другими бактериями, является триггером для активации нейроподов. Таким образом, сигнал действительно передается в мозг независимо от состояния микрофлоры.

Ученые считают, что открытие нейробиотического механизма может иметь далеко идущие последствия для понимания не только аппетита, но и психического здоровья, ожирения и пищевых расстройств.

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