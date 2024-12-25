Три мудреца, осел и 'тихая ночь': профессор назвал 5 классических элементов Рождества, которых на самом деле в Библии нет

Ежегодно в период рождественских праздников миллионы верующих по всему миру принимают участие в вертепах, посвященных рождению Иисуса Христа. Однако профессор назвал пять хорошо известных элементов Рождества, которых на самом деле нет в Библии.

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Ученый утверждает, что в святую ночь у новорожденного сына Божьего не было осла и мудрецов. Да и "тихая ночь" – это вымысел, пишет DailyMail.

"Некоторых из самых известных персонажей рождественской истории вообще нет в Библии", – сказал профессор социальных наук Университета Эдж-Хилл Крис Гриноу.

Иисус не родился "тихой ночью"

Рождественская история рисует Вифлеем как "тихий город", в котором "тихой ночью" родился сын Божий. Но, по словам профессора Гриноу, в ночь рождения Иисуса в Вифлееме, вероятно, было "живо".

Известно, что согласно Евангелию от Луки Цезарь Август издал указ о том, что должна состояться перепись населения, и каждый человек должен будет пойти в свой город, чтобы зарегистрироваться.

"Если это было время переписи населения и не было свободных комнат для гостей, вряд ли ночь рождения Иисуса была тихой. Традиционная тихая, святая ночь Сочельника в колядках и фильмах, скорее всего, была шумной", – подчеркнул профессор.

Не было "маленького ослика"

В вертепе Мария и Иосиф часто изображаются верхом на осле по дороге к Вифлеему. Однако в Библии не упоминается об этом животном.

"Лука 2:4 говорит, что Иосиф ушел из Назарета в Галилею в Вифлеем, чтобы записаться к Марии". В рассказе не сообщается, как они путешествовали. Ездить верхом на осле во время беременности было бы очень неудобно", – сказал Крис Гриноу.

Животных не было вообще

Известно, что в вертепе представлены разные животные – овца, вол и осел. Однако Библия не упоминает животных в рождественской истории.

Преподаватель библейских и религиоведческих исследований в Университете Шеффилда Мередит Уоррен предполагает, что животные, возможно, позже были включены в рождественскую историю как символ мира.

"Изображения животных часто встречаются в Библии. Они призваны символизировать мир, поэтому не удивительно, что наше представление о рождении Князя мира включает животных", – сказала Уоррен.

Корчмарь и его конюшня

Владелец корчмы является одним из персонажей вертепа, который говорит Марии и Иосифу, что в корчме нет места для ночлега. Однако этот персонаж не фигурирует в Библии, как и конюшня.

"Евангелие от Луки говорит только о том, что "для них не было комнаты для гостей. Считается, что конюшня является местом рождения Иисуса из-за отсутствия комнат для гостей. Поэтому Иисуса положили в ясли, кормушку для животных", – отметил профессор Гриноу.

Три мудреца

В Библии упоминаются мудрецы – или "волхвы", которых звезда привела к Иисусу. Однако, по словам профессора Гриноу, конкретно не упоминается, что было три мудреца.

"Мы знаем, что было три дара – золото, ладан и смирная, – но Библия не сообщает количество волхвов, которые дарили их", – добавил он.

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