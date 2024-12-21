Тайна Стоунхенджа разгадана через 5000 лет: стало известно, почему построили загадочный памятник

Одной из самых больших тайн культового памятника Англии Стоунхендж является его предназначение. Ученые наконец-то выяснили, почему примерно 5000 лет назад построили загадочный монумент.

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Согласно новому исследованию, известный круг в Уилтшире был построен как символ объединения трех разных уголков Великобритании. И именно поэтому камни для его строительства привезли из разных регионов, пишет DailyMail.

Известно, что скалистые плиты Стоунхенджа были доставлены далеко с юго-западного Уэльса и северо-восточной Шотландии. Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Абериствита предполагают, что шотландцы и валлийцы привезли свои местные камни в Уилтшир как дружеский вклад в сборку конструкции.

Ученые подчеркивают, что в этом смысле Стоунхендж представлял мощный – и очень ранний – символ британского единства. Строители монументальной конструкции пытались установить "политическое объединение и общую идентичность на большей или даже всей территории Британии", говорят исследователи.

"Сочетание этих необычных и чужеродных скал символизировало и олицетворяло далекие и отдаленные сообщества в сложном материале. Стоунхендж являлся монументальным выражением единства между людьми, землей, предками и небесами", – добавляют авторы исследования.

"Тот факт, что все его камни происходят из отдаленных регионов, что делает его уникальным среди более 900 каменных кругов в Британии, свидетельствует о том, что этот памятник мог иметь политическое, а также религиозное назначение", – сказал ведущий автор, профессор Майк Паркер Пирсон из Института археологии UCL.

Несмотря на то, что Англия, Шотландия и Уэльс не существовали как концепции, когда Стоунхендж был построен 5000 с лишним лет назад, ученые отмечают, что это сооружение действительно представляет все три страны.

Стоунхендж известен своими большими плитами из песчаника, известными как сарсены, полученные местными источниками – вероятно, привезенные из Вест-Вудса в Уилтшире.

Но в дополнение к высоким глыбам, характерный вид Стоунхенджа создают около 80 "голубых камней". Эксперты соглашаются, что они произошли от Крейга Рос-и-Фелина с холмов Пресели на юго-западе Уэльса.

А вот алтарный, самый большой шеститонный голубой камень в центре Стоунхенджа, на самом деле прибыл из северной Шотландии – в 1000 км отсюда, как обнаружили ученые в начале этого года.

Команда ученых говорит, что алтарный камень был привезен жителями северной Шотландии эпохи неолита в качестве вклада или подарка южанам.

"Возможно, чтобы укрепить альянс или принять участие в чрезвычайном междугородном сотрудничестве, которое представляло и воплощало строительство Стоунхенджа", – говорят специалисты.

Подобным образом голубые камни могли быть перевезены людьми с холмов Пресели на юго-западе Уэльса в качестве собственного вклада – иллюстрируя "политическое объединение или священный мир".

Новое исследование теперь определяет строительство Стоунхенджа "как памятник объединения всего острова, воплощенного частично через далекое и разнообразное происхождение его камней".

"Сходство в архитектуре и материальной культуре между Стоунхенджем и северной Шотландией теперь имеет больше смысла. Это помогло решить головоломку, почему эти далекие места имеют больше общего, чем мы когда-либо могли подумать", – подчеркнул профессор Пирсон.

OBOZ.UA ранее писал, ученые разгадали одну из тайн Стоунхенджа: над ней ломали голову 300 лет.

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