С таким отправляли в газовую камеру: ученые обнаружили в ДНК Гитлера генетическую болезнь

Новый анализ ДНК Адольфа Гитлера обнаружил у него скрытое генетическое расстройство, которое могло существенно повлиять на развитие половых органов. Исследователи установили, что диктатор имел синдром Каллмана – болезнь, которая нарушает нормальное течение полового созревания и может сказываться на способности формировать сексуальные отношения.

Видео дня

О результатах исследования рассказывает документальный фильм "Channel 4 Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator". Проект также развенчивает давние мифы о якобы еврейском происхождении Гитлера и представляет доказательства того, что он мог иметь одно или несколько нейроразнообразных или психических состояний. Детали рассказало издание Independent.

Генетический профиль ученые собрали из образца ткани, загрязненной кровью Гитлера. Эту ткань американский полковник вырезал из дивана в бункере в 1945 году – именно там Гитлер покончил жизнь самоубийством.

Несмотря на потенциальные споры вокруг такого исследования, руководитель генетической группы профессор Тюри Кинг (она же установила личность Ричарда III) объяснила, что решение было нелегким.

"Я долго колебалась. Но рано или поздно это исследование все равно бы провели. Мы хотели сделать это максимально тщательно и взвешенно... Если бы он [Гитлер – ред] увидел результаты собственного генетического анализа, то почти наверняка отправил бы самого себя в газовые камеры", – отметила ученая.

Исторические свидетельства времен Первой мировой войны говорят о том, что Гитлера дразнили из-за размера половых органов. Синдром Каллмана, по данным генетиков, дает примерно 10% вероятности микропениса.

Также в 2015 году стало известно о медицинском осмотре 1923 года, который подтвердил, что Гитлер имел неопущенное яичко. Это неожиданно придало достоверности некогда популярной насмешливой песне союзников о нем.

Историк Алекс Дж. Кей из Потсдамского университета предположил, что особенности физического развития могли в определенной степени объяснять чрезвычайную сосредоточенность Гитлера на политике.

"Другие высокопоставленные нацисты имели жен, детей, иногда любовниц. Гитлер – единственный среди всего руководства, кто не имел ничего подобного. Думаю, только при таком лидере нацистское движение могло получить власть", – отмечает он.

Анализ ДНК также опроверг давние слухи о возможном еврейском происхождении Гитлера – никаких таких генетических маркеров не обнаружено.

Исследователи не пытаются ставить Гитлеру диагнозы, однако по его генетическим маркерам он входил в самые высокие процентные группы риска по таким состояниям, как аутизм, шизофрения и биполярное расстройство.

Группа исследователей отмечает, что делать прямые параллели между жестокостью Гитлера и любым из этих состояний – опасно и некорректно.

Психолог сэр Саймон Барон-Коэн подчеркнул: "Поведение никогда не является на 100% генетически обусловленным. Большинство людей с такими диагнозами не только не являются насильниками или жестокими – наоборот, часто они чрезвычайно эмпатичны. Поэтому любые попытки связать Гитлера с этими состояниями могут только навредить людям, которые с этими синдромами живут".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о роковых отношениях Гитлера и Евы Браун. А до Евы фюрер был в отношениях с собственной племянницей Хели Раубаль, которая погибла в 1931 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.