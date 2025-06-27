Первый летний звездопад: когда смотреть на Боотиды

Летний сезон – время, когда на небе случаются наиболее зрелищные звездопады. А благодаря хорошей летней погоде их может наблюдать каждый желающий. В конце июня любителей красивых небесных явлений радуют Боотиды.

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Что это за звездопад и как его наблюдать лучше всего, рассказало издание Universw Magazine. Боотиды ассоциируют с периодом летнего солнцестояния, и полюбоваться явлением можно будет уже в ближайшие дни.

Откуда берется звездопад Боотиды

Как и в большинстве явлений такого типа, источником Боотид является комета. А именно короткопериодическая комета Понса – Виннеке (7P/Pons–Winnecke). Она движется по удлиненной эллиптической орбите, возвращаясь к Солнцу с периодичностью 6,3 года. Увидеть ее на небосклоне в следующий раз можно будет в августе 2027 года.

Астрономы установили, что при приближении такого небесного тела к Солнцу, его газы испаряются, увлекая с собой мелкие пылевые частицы. Эти частицы продолжают двигаться примерно по той же траектории, что сама и комета, но постепенно рассеиваются вдоль орбиты. Время от времени Земля пересекает поток этих частиц, некоторые из них врезаются в атмосферу, сгорая в ней – превращаются в метеоры. С поверхности планеты это выглядит, как падающая звезда.

Частицы, сопровождающие комету Понса — Виннеке визуально начинают "сыпаться" из созвездия Волопаса, которое на латинском языке называется Boötes. Такая область называется радиантом звездопада, и от ее расположения происходит название "Боотиды".

Когда любоваться Боотидами

Календарь Международной метеорной организации (IMO) указывает периодом активности этого метеорного потока 22 июня – 2 июля. Пик приходится на 27 июня. В этом году в этот день Луна будет в фазе тоненького серпика, поэтому не будет затмевать собой красивое зрелище.

Впрочем, ожидать интенсивного звездопада не стоит. Прогнозы астрономов указывают, что активность Боотидов будет на привычном низком уровне – примерно 1-2 метеорита в час. Впрочем, этот поток может преподносить сюрпризы и неожиданно становиться более интенсивным. Такая изменчивость и неожиданные всплески активности, вероятней всего, связаны с гравитационным воздействием Юпитера как на саму комету Понса — Виннеке, так и на шлейф пылевых частиц. Поэтому смысл устроить охоту за падающими звездами все же есть.

Как наблюдать Боотиды

Наилучшие шансы увидеть в небе полет метеора будет вечером 27 июня, после того, как стемнеет, а также в первой половине ночи 28 июня. Оптимальным местом для наблюдения, как всегда, является локация где-то за городом. В населенных пунктах уличное освещение может делать звезды слишком тусклыми.

Чтобы правильно сориентироваться, после захода солнца обратите внимание на зону зенита – именно здесь располагается радиант потока. Но здесь увидеть метеоры шансы едва ли не самые маленькие. Лучше всего их видно на участке неба на 20°–30° в сторону.

Для того, чтобы увидеть звездопад не нужны дополнительные оптические приборы – метеоры достаточно яркие, чтобы их было видно невооруженным глазом. Впрочем, может понадобиться каремат и теплое одеяло, ведь ночи сейчас достаточно прохладные и можно замерзнуть в ожидании природного чуда.

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