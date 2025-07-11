Какие места чаще вызывают ностальгию: исследование ученых

Ностальгия – это не только о воспоминаниях. Часто она начинается тоской по местам, которые оставили эмоциональный след в душе. Ученые все чаще пытаются выяснить, какие именно ландшафты чаще всего пробуждают это чувство. И недавнее исследование дало неожиданный ответ.

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Исследование провела команда под руководством Элизабеты Милитару – ныне исследовательницы Амстердамского университета, которая ранее работала в Кембридже. Целью было выяснить, какие места сильнее всего вызывают ностальгию у людей разного возраста и происхождения.

"Голубые" места

Исследователи опросили около тысячи участников – 200 из Великобритании и 800 из США, в возрасте от 18 до 94 лет. Респондентов просили описать места, которые вызывают у них самые сильные ностальгические эмоции. Как выяснилось, абсолютным лидером стали приморские и океанские локации: 26% британцев и 20% американцев отметили именно эти места.

Эти цифры выросли еще больше – до 35% в Британии и 30% в США – если добавить реки и озера. Городские локации составляли примерно пятую часть ностальгических упоминаний, а природные территории – леса, сельскохозяйственные районы, горы – в среднем по 10%.

Не зелень, а вода

Ученые ожидали, что наибольшую эмоциональную привязанность вызовут "зеленые зоны" – ведь немало предыдущих исследований указывают на их положительное влияние на психику. Однако на практике преимущество получили именно "голубые места" – побережья, реки, водоемы. Именно они вызвали глубокое чувство покоя, ностальгии и восстановления.

Визуальная гармония

Почему именно вода так эмоционально влияет на людей? Элизабета Милитару указывает на фрактальную структуру береговых линий – визуальные повторы в разных масштабах, которые создают ощущение гармонии. По сравнению с лесами, которые могут вызвать впечатление хаоса, или горизонтами, которые кажутся монотонными, вода создает визуальный баланс – а следовательно, и психологический.

Кроме того, участники исследования часто описывали такие места эмоционально насыщенными словами: "красивые", "эстетические", "живые". Предыдущие исследования той же команды доказывали, что яркость цветов и контрастные визуальные элементы помогают восстанавливать воспоминания и усиливать эмоциональный отклик.

В Британии среди самых ностальгических мест называли Корнуолл, Девон и Северный Йоркшир – регионы, богатые живописными пейзажами и прибрежными зонами. В США респонденты упоминали Калифорнию, Флориду и штат Нью-Йорк – с их побережьями, парками и архитектурными символами.

Почему это важно

Кроме индивидуальных эмоций, исследование Милитару имеет и практическое значение. Ученые отмечают: доступ к водоемам, зеленым зонам и знаковым локациям может положительно влиять на ментальное здоровье не только отдельных лиц, но и целых общин. Поэтому важно сохранять эти места – особенно в густонаселенных регионах, где возможность почувствовать связь с природой или прошлым ограничена.

Планировщики, урбанисты и экологи могут использовать результаты исследования для создания более эмоционально комфортной среды – с учетом мест, которые способны стать центрами коллективной памяти и эмоциональной стабильности.

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