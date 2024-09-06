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Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
2,1 т.
Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

Геологи знали, что золото образуется в кварце с помощью землетрясений. Но благодаря новому исследованию они наконец-то точно выяснили, как сочетаются обстоятельства и сейсмические волны для формирования больших самородков.

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Известно, что золото естественным образом образуется в кварце – втором по распространенности минерала в земной коре после полевого шпата. Но в отличие от других типов месторождений золота, находящиеся в кварце часто скапливаются в гигантские самородки, пишет LiveScience.

Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

"Золото постоянно образуется в кварце. Однако удивительным есть образование крупных золотых самородков. Мы не знали, как это работает – как можно получить большой объем золота для минерализации в одном незаметном маленьком месте", – сказал геолог из университета Монаш в Австралии и ведущий автор нового исследования Крис Войзи.

По словам ученых, гидротермальные флюиды несут атомы золота вверх из глубины и промывают через кварцевые жилы. Это значит, что золото теоретически должно равномерно распределяться в трещинах, а не концентрироваться в самородках. Согласно исследованию, эти самородки чрезвычайно ценны и составляют до 75% всего золота, когда-либо добытого.

Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

Крис Войзи признался, что две отдельные подсказки помогли ему и его коллегам разгадать тайну золотого самородка. Первая заключалась в том, что самые крупные самородки находятся в орогенных месторождениях золота, образующихся во время землетрясений. Во-вторых, кварц является пьезоэлектрическим минералом, то есть он создает собственный электрический заряд в ответ на геологическую нагрузку, такую как нагрузку, вызванную землетрясениями.

Исследователи обнаружили, что землетрясения разрушают горные породы и заставляют гидротермальные жидкости подниматься в кварцевые жилы, наполняя их растворенным золотом. В ответ на напряжение землетрясения кварцевые жилы одновременно генерируют электрический заряд, реагирующий с золотом, заставляя его выпадать в осадок и твердеть.

Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

Золото концентрируется в определенных местах, потому что, по словам Войзи, этот металл разведен в растворе, преимущественно оседает на уже имеющихся золотых зернах. "Золото, по сути, действует как электрод для дальнейших реакций, принимая напряжение, генерируемое соседними кристаллами кварца", – объяснил геолог.

Это означает, что в кварцевых жилах золото твердеет в скоплениях, которые с каждым землетрясением становятся все больше. Крупнейшие орогенные самородки золота, найденные сегодня, весят около 60 килограммов.

Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

Чтобы проверить эту идею, исследователи смоделировали влияние землетрясения на кристаллы кварца в лаборатории. Они погрузили кристаллы в содержащую золото жидкость и воспроизвели сейсмические волны, чтобы создать пьезоэлектрический заряд. Эксперимент подтвердил, что в условиях геологической активности кварц может производить достаточно большое напряжение, чтобы осадить золото из раствора.

Моделирование также подтвердило, что золото преимущественно застывает поверх имеющихся золотых залежей в кварцевых жилах, что помогает объяснить образование крупных самородков золота.

Теперь ученые могут производить крупные золотые самородки в лаборатории. "Но это не алхимия. Вы должны иметь золото в растворе, а затем просто перевести его из жидкого состояния во что-то другое", – отметил ученый.

Геологи разгадали тайну появления золотых самородков во время землетрясений

Однако результаты не дают геологам и разведывательным компаниям новых подсказок по поводу того, где добывать золотые самородки. Лучше всего, что наука может предложить в настоящее время, это устройство, которое обнаруживает пьезоэлектрические сигналы от кварца на глубине. "Это может сказать, где находятся кварцевые жилы, но не сказать, есть ли в этих кварцевых жилах золото", – подчеркнул Крис Войзи.

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