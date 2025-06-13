Айсберги могут быть черными: ученые объяснили аномалию

Говоря об айсбергах, мы представляем себе ослепительно-белые, голубые или зеленоватые гигантские глыбы льда, плавающие в морской воде. Однако, в середине мая у побережья Канады рыбак по имени Галлур Антониуссен сфотографировал айсберг черного цвета.

Видео дня

Этот феномен заинтересовал не только обывателей, но и ученых. Издание Science Alert решило собрать мнения специалистов по поводу того, что могло сделать глыбу льда черной, как сажа. И они предложили сразу несколько объяснений.

Белые айсберги имеют именно такой цвет потому, что наполнены маленькими пузырьками воздуха, вмерзшими во лед. Эти пузырьки рассеивают все длины волн света и создают иллюзию белизны.

Однако, когда кусок льда стареет, он становится более плотным по своей структуре. Воздух выталкивается из толщи льда и это позволяет большему количеству света проникать внутрь. Льдина становится прозрачной, как стекло. Если же при этом лед поглощает свет с красной длиной волн и рассеивает голубые волны, айсберг приобретает голубые оттенки.

Стоит также учесть, что айсберги не всегда являются просто замерзшей водой. Другие материалы могут смешиваться со льдом во время его формирования. Например, зеленые айсберги содержат оксиды железа. Такие вещества имеют желтоватый оттенок, поэтому, когда они смешиваются с голубым льдом, тот делается зеленоватым.

И да, другие айсберги могут иметь черный или темно-серый оттенок. Это часто является результатом примеси грязи или других темных материалов в лед. Например, когда ледяная глыба катится по темной поверхности, прежде чем попасть в воду. Как говорит Антониуссен, эти айсберги существенно отличаются на вид от того, который он сфотографировал у берегов Канады.

Еще одно объяснение дал гляциолог (специалист по изучению льда) из Мемориального университета в Канаде Лев Тарасов. По его словам, черный айсберг когда-то был частью более крупного ледника, который откололся и упал в океан. Такие льдины скользят по земле, двигаясь к океану, поднимая много мелких частиц, которые смешиваются со льдом. Тарасов видел меньшие куски похожего черного льда в Гренландии.

Чтобы так равномерно перемешаться с грязью и примесями, льду нужно много времени. Так внешний вид айсберга, который сфотографировал Антониуссен, свидетельствует о том, что этому куску льда от 1 000 до 10 000 лет, сказал Тарасов.

Другие объяснения предполагают, что лед смешался с сажей от огромного вулканического извержения. Или даже что темный цвет является результатом обломков от удара метеорита.

Что именно из перечисленного сделало загадочный айсберг черным, мы, наверное, так и не узнаем. Разве что если появится еще одна такая глыба льда и возле нее не окажется исследователь, который сможет взять с нее образцы и изучить их.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые впервые сфотографировали полюс Солнца, и объяснял, почему это важно и как удалось получить уникальные кадры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.