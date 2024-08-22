7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Эксперты раскрывают семь странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ. Такие гении, как Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн, это подтверждают своими причудливыми привычками.

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Так что если человек любит поговорить с собой или обожает беспорядок, это не значит, что он – чудак. Многочисленные исследования связывают такое поведение с высоким уровнем интеллекта, пишет DailyMail.

О странном поведении выдающихся гениев, в частности, Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина известно немало. Однако за ширмой причудливости скрывался их высокий интеллект. По словам ученых, повседневные действия человека оказывают большое влияние на его IQ и могут даже изменить мышление.

Психологи выделили семь странностей, которые, по их мнению, являются признаками гениальности.

1. Разговор с собой

Эксперты уверяют, если человек разговаривает сам с собой, то он – не сумасшедший. На самом деле, это может быть признаком того, что он – интеллектуал.

Несмотря на то, что такое поведение несколько иррационально, есть немало доказательств того, что оно имеет значительные когнитивные преимущества, включая лучшее запоминание, уверенность, концентрацию и т.д.

Команда американских исследователей показала участникам 20 фотографий разных объектов и попросила их найти какой-нибудь конкретный. Ученые обнаружили, что люди, говорившие сами с собой, глядя на изображение, могли быстрее идентифицировать объект.

А исследование британских ученых показало, что наш мозг действует так же, как мозг обезьян. То есть когда человек что-то бормочет себе под нос, он активирует отдельные визуальные и звуковые области мозга для определенной задачи.

2. Засиживаться допоздна

Исследования свидетельствуют о том, что совы действительно имеют более высокий IQ, чем ранние птички.

Эксперты проанализировали данные 26 тысяч взрослых людей и обнаружили, что засиживающиеся допоздна получили значительно более высокие результаты на когнитивных тестах, чем рано встающие. Совы получили на 13,5% больше результатов, чем любители ранних посиделок.

Известно, что многие гении, в том числе Дарвин и Марсель Пруст, вели ночной образ жизни.

3. Мечтательность

Погружение в мечты часто рассматривается как рассеянность. Но ученые утверждают, что это действительно признак разума и креативности.

Исследование доцента кафедры психологии Технологического института Джорджии Эрика Шумахера показало, что люди, которые чаще мечтают, получают более высокие результаты в интеллектуальных и творческих тестах.

МРТ также показало, что у этих людей более эффективные системы мозга.

4. Жизнь в беспорядке

Некоторые люди терпеть не могут беспорядки. Однако на рабочем столе высокоинтеллектуальных людей часто творится самая настоящая кутерьма.

Команда ученых решила выяснить, почему это так. Они поместили участников исследования в неубранное и аккуратное офисное пространство и попросили их придумать новые способы использования мячей для пинг-понга.

Исследователи обнаружили, что участники из грязной комнаты предложили более креативные и интересные идеи.

Неупорядоченная среда вдохновляет на освобождение от традиций, что может дать свежие идеи. А упорядоченная среда, напротив, поощряет безопасные и привычные идеи", – сказала ведущий ученый эксперимента Кэтлин Вох.

5. Задавать много вопросов

Любознательность – один из самых распространенных признаков сообразительности, ведь разум всегда стремится понять окружающий мир. Это также означает, что человек постоянно учится и хочет получить новую информацию.

Кому-то это может показаться раздражительным, но для людей с высоким IQ ненасытная любознательность естественна.

Как сказал Эйнштейн: "У меня нет особого таланта. Я просто страстно интересен".

6. Быть интровертом

Известно, что многие гении прячутся, чтобы работать или подумать в тишине и покое.

Исследования показали, что интроверты, как правило, глубже вовлекаются в когнитивную обработку, чем экстраверты. Они склонны мыслить более тщательно и критично, что может быть связано с высшим IQ.

Интроверты также, как правило, предпочитают деятельность, которая требует сосредоточенности и постоянных умственных усилий, например, чтению и исследованиям, которые могут способствовать интеллектуальному развитию.

7. Много читать

Упорные читатели постоянно изучают новую информацию и увеличивают словарный запас. Чтение – это тренировка для ума.

А также чтение помогает укрепить умственную концентрацию, воображение и способность сопереживать другим. Люди, которые много читают, постоянно развивают свой интеллект, поэтому у них, скорее всего, будет высокий IQ.

Известно, что гении просто не вылезали из библиотек.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые исследовали когнитивные функции людей "жаворонков", которые рано ложатся спать и рано просыпаются, и часто засиживающихся до ночи "сов".

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