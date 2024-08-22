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7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Инна Василюк
Наука Обоз
4 минуты
6,3 т.
7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Эксперты раскрывают семь странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ. Такие гении, как Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн, это подтверждают своими причудливыми привычками.

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Так что если человек любит поговорить с собой или обожает беспорядок, это не значит, что он – чудак. Многочисленные исследования связывают такое поведение с высоким уровнем интеллекта, пишет DailyMail.

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

О странном поведении выдающихся гениев, в частности, Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина известно немало. Однако за ширмой причудливости скрывался их высокий интеллект. По словам ученых, повседневные действия человека оказывают большое влияние на его IQ и могут даже изменить мышление.

Психологи выделили семь странностей, которые, по их мнению, являются признаками гениальности.

1. Разговор с собой

Эксперты уверяют, если человек разговаривает сам с собой, то он – не сумасшедший. На самом деле, это может быть признаком того, что он – интеллектуал.

Несмотря на то, что такое поведение несколько иррационально, есть немало доказательств того, что оно имеет значительные когнитивные преимущества, включая лучшее запоминание, уверенность, концентрацию и т.д.

Команда американских исследователей показала участникам 20 фотографий разных объектов и попросила их найти какой-нибудь конкретный. Ученые обнаружили, что люди, говорившие сами с собой, глядя на изображение, могли быстрее идентифицировать объект.

А исследование британских ученых показало, что наш мозг действует так же, как мозг обезьян. То есть когда человек что-то бормочет себе под нос, он активирует отдельные визуальные и звуковые области мозга для определенной задачи.

2. Засиживаться допоздна

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Исследования свидетельствуют о том, что совы действительно имеют более высокий IQ, чем ранние птички.

Эксперты проанализировали данные 26 тысяч взрослых людей и обнаружили, что засиживающиеся допоздна получили значительно более высокие результаты на когнитивных тестах, чем рано встающие. Совы получили на 13,5% больше результатов, чем любители ранних посиделок.

Известно, что многие гении, в том числе Дарвин и Марсель Пруст, вели ночной образ жизни.

3. Мечтательность

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Погружение в мечты часто рассматривается как рассеянность. Но ученые утверждают, что это действительно признак разума и креативности.

Исследование доцента кафедры психологии Технологического института Джорджии Эрика Шумахера показало, что люди, которые чаще мечтают, получают более высокие результаты в интеллектуальных и творческих тестах.

МРТ также показало, что у этих людей более эффективные системы мозга.

4. Жизнь в беспорядке

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Некоторые люди терпеть не могут беспорядки. Однако на рабочем столе высокоинтеллектуальных людей часто творится самая настоящая кутерьма.

Команда ученых решила выяснить, почему это так. Они поместили участников исследования в неубранное и аккуратное офисное пространство и попросили их придумать новые способы использования мячей для пинг-понга.

Исследователи обнаружили, что участники из грязной комнаты предложили более креативные и интересные идеи.

Неупорядоченная среда вдохновляет на освобождение от традиций, что может дать свежие идеи. А упорядоченная среда, напротив, поощряет безопасные и привычные идеи", – сказала ведущий ученый эксперимента Кэтлин Вох.

5. Задавать много вопросов

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Любознательность – один из самых распространенных признаков сообразительности, ведь разум всегда стремится понять окружающий мир. Это также означает, что человек постоянно учится и хочет получить новую информацию.

Кому-то это может показаться раздражительным, но для людей с высоким IQ ненасытная любознательность естественна.

Как сказал Эйнштейн: "У меня нет особого таланта. Я просто страстно интересен".

6. Быть интровертом

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Известно, что многие гении прячутся, чтобы работать или подумать в тишине и покое.

Исследования показали, что интроверты, как правило, глубже вовлекаются в когнитивную обработку, чем экстраверты. Они склонны мыслить более тщательно и критично, что может быть связано с высшим IQ.

Интроверты также, как правило, предпочитают деятельность, которая требует сосредоточенности и постоянных умственных усилий, например, чтению и исследованиям, которые могут способствовать интеллектуальному развитию.

7. Много читать

7 странных форм поведения, свидетельствующих о высоком IQ: Дарвин и Эйнштейн это подтверждают

Упорные читатели постоянно изучают новую информацию и увеличивают словарный запас. Чтение – это тренировка для ума.

А также чтение помогает укрепить умственную концентрацию, воображение и способность сопереживать другим. Люди, которые много читают, постоянно развивают свой интеллект, поэтому у них, скорее всего, будет высокий IQ.

Известно, что гении просто не вылезали из библиотек.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые исследовали когнитивные функции людей "жаворонков", которые рано ложатся спать и рано просыпаются, и часто засиживающихся до ночи "сов".

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