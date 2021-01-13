Главная Новости
13 января • обновлено в 14:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Глава КСУ Тупицкий отдыхает в одном отеле с Конором МакГрегором. Фото из Дубая

8.2т
Читать материал на украинском

Временно отстраненный от должности председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхал в одном отеле вместе с известным спортсменом смешанных боевых искусств Конором МакГрегором.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Михаил Ткач, отметив, что украинский судья и ирландская звезда спорта выбрали для отдыха один курорт.

"На фото один из самых богатых и популярных спортсменов мира Конор МакГрегор на фоне у отеля Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, которое он опубликовал пять часов назад. А это председатель Конституционного суда одной из беднейших стран в Европе Тупицкий Александр Николаевич. Что их объединяет? Они отдыхают в одном отеле. Потому что могут себе позволить", – написал Ткач.

Конор МакГрегор в Дубае
Конор МакГрегор в Дубае. Источник: Instagram/Конор МакГрегор
Александр Тупицкий на отдыхе в Дубае
Александр Тупицкий на отдыхе в Дубае
Глава КСУ Тупицкий отдыхает в одном отеле с Конором МакГрегором. Фото из Дубая

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Персоны
Конор МакГрегор Александр Тупицкий
Место
ОАЭ
Тег
Конституционный суд Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
33
2
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги