Глава КСУ Тупицкий отдыхает в одном отеле с Конором МакГрегором. Фото из Дубая

Временно отстраненный от должности председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхал в одном отеле вместе с известным спортсменом смешанных боевых искусств Конором МакГрегором.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Михаил Ткач, отметив, что украинский судья и ирландская звезда спорта выбрали для отдыха один курорт.

"На фото один из самых богатых и популярных спортсменов мира Конор МакГрегор на фоне у отеля Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, которое он опубликовал пять часов назад. А это председатель Конституционного суда одной из беднейших стран в Европе Тупицкий Александр Николаевич. Что их объединяет? Они отдыхают в одном отеле. Потому что могут себе позволить", – написал Ткач.

Конор МакГрегор в Дубае. Источник: Instagram/Конор МакГрегор

Александр Тупицкий на отдыхе в Дубае

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