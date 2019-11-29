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Школьник-гигант красиво подставил Путина с ростом: курьезное видео

4.4т
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Президент России Владимир Путин попал в курьезную ситуацию из-за гораздо более высокого от себя школьника, который попросил с ним сфотографироваться.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Отмечается, что случай произошел в детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике (Россия), куда Путин приехал с рабочим визитом, Моя Школа OBOZREVATEL.

Школьник-гигант красиво подставил Путина с ростом

Школьник-гигант красиво подставил Путина с ростом

Скриншот

"А можно с вами сфотографироваться? И с роботом!" – спросил школьник, на что президент ответил: "Да".

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Как пишет rg.ru, юные робототехники представили Путину свои изобретения. Некоторыми президент даже заинтересовался.

"Школьник в Нальчике не растерялся", – отметил Смирнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина поймали на лукавстве с ростом.

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Автор
Оксана Воля
Темы
курьезы Школа
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
курьез школа Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз совсем од*билился.
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hunt andres
hunt andres
Де билы! У Путина нет комплексов по поводу роста, раз он влет согласился сфотаться со школьником. Это у вас в мозгах гуано кипит.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hund andres, дурик,а лабутены он для красоты носит? Хехе
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