Школьник-гигант красиво подставил Путина с ростом: курьезное видео

Президент России Владимир Путин попал в курьезную ситуацию из-за гораздо более высокого от себя школьника, который попросил с ним сфотографироваться.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Отмечается, что случай произошел в детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике (Россия), куда Путин приехал с рабочим визитом, Моя Школа OBOZREVATEL.

Школьник-гигант красиво подставил Путина с ростом Скриншот

"А можно с вами сфотографироваться? И с роботом!" – спросил школьник, на что президент ответил: "Да".

Как пишет rg.ru, юные робототехники представили Путину свои изобретения. Некоторыми президент даже заинтересовался.

"Школьник в Нальчике не растерялся", – отметил Смирнов.

"А можно с вами сфотографироваться? И с роботом!": Школьник в Нальчике НЕ растерялся pic.twitter.com/l3mV5DgT6v - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 29 ноября 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина поймали на лукавстве с ростом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.