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20 февраля • обновлено в 17:27
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/ Женский журнал

Зеленская удивила сеть необычной прической: опубликованы фото

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Первая леди Украины Елена Зеленская удивила сеть необычной прической, с которой она появилась на Международном форуме "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия" в Киеве.

Соответствующие фото были опубликованы на ее официальной странице Instagram и на сайте Офиса президента. На них Зеленская позировала в белой рубашке и черной юбке. Также у нее были распущенные волосы и две косички на висках.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

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Отметим, что многие пользователи пришли в восторг от новой прически Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

Зеленская удивила сеть необычной прической
Зеленская удивила сеть необычной прической
Зеленская удивила сеть необычной прической
Зеленская удивила сеть необычной прической

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно первая леди Украины появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети позже показали уникальные кадры со съемок.

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Автор
Кристина Долматова
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