Первая леди Украины Елена Зеленская удивила сеть необычной прической, с которой она появилась на Международном форуме "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия" в Киеве.

Соответствующие фото были опубликованы на ее официальной странице Instagram и на сайте Офиса президента. На них Зеленская позировала в белой рубашке и черной юбке. Также у нее были распущенные волосы и две косички на висках.

Елена Зеленская Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская Фото: instagram/olenazelenska_official

Отметим, что многие пользователи пришли в восторг от новой прически Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно первая леди Украины появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети позже показали уникальные кадры со съемок.

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