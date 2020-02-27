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27 февраля • обновлено в 17:13
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Yves Rocher презентовали прорывную технологию в мире anti-age

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Компания Yves Rocher презентовала новую гамму продуктов, позволяющих добиться удивительных результатов в борьбе с глобальными возрастными изменениями кожи - потерей упругости, опущением верхнего века и появлением глубоких морщин. Революционный прорыв в производстве антивозрастной косметики стал возможным после открытия растения, способного оказывать впечатляющий лифтинг-эффект.

Yves Rocher презентовали прорывную технологию в мире anti-age

Новая гамма продукции Lifting Végétal содержит экстракт дикого растения Ajuga reptans (второе название – Девичья Краса). Невзрачное на вид, оно обладает поразительной живучестью, выносливостью и способностью расти и размножаться в любых климатических условиях. Своей живучестью, как выяснили эксперты Yves Rocher, Девичья Краса обязана особой макромолекуле, которая по структуре схожа с коллагеном человека. И эксперты Yves Rocher с помощью современных биотехнологичных процессов сумели изъять эту макромолекулу, получив уникальный концентрат, способный легко ассимилироваться с кожей – и обладающий высокой эффективностью в борьбе с глобальными возрастными изменениями кожи.

Yves Rocher презентовали прорывную технологию в мире anti-age

"Эта высокотехнологичная методика позволила сохранить природные ресурсы и бережно относиться к окружающей среде, так как при его использовании нет необходимости выращивать большое количество растений", - подчеркивают в компании.

Yves Rocher презентовали прорывную технологию в мире anti-age

Концентрат коллагена из дикого растения Девичья Краса, согласно исследованиям, поможет восстановить структуру и улучшит тургор кожи, укрепит ее каркас. А также усилит клеточную активность, повысит натяжение клеточной мембраны на 19%, а синтез эластина – на 27%.

Гамма Lifting Végétal представлена 5 продуктами. Стар-продукт гаммы "Лифтинг и Укрепление" – Концентрированная Сыворотка для Лица и Шеи – действует на клеточном уровне, благодаря чему уже через месяц использования морщины становятся менее заметными, а тургор и тонус кожи восстанавливается.

Yves Rocher презентовали прорывную технологию в мире anti-age

Также в линии представлены Дневной и Ночной кремы, которые помогут сократить морщины, укрепить кожу на клеточном уровне и восстановить ее объем.

Уменьшение морщин после месячного использования кремов гаммы отметили 100% женщин, принимавших участие в тестировании.

Флюид-Хайлайтер придаст коже естественное сияние и обладает мгновенным эффектом: видимые морщины становятся визуально менее заметными уже при первом нанесении продукта.

А Крем-Гель для Контура Глаз не только освежает кожу вокруг глаз, но и мгновенно снимает отечность.

Yves Rocher презентовали прорывную технологию в мире anti-age

При этом в производстве гаммы Lifting Végétal компания Yves Rocher соблюла свои главные принципы: натуральность (до 98% компонентов – натуральные, а ингредиенты животного происхождения и минеральные масла не используются вообще); экологичность (все упаковки подлежат вторичной переработке) и безопасность (как и вся продукция компании, гамма Lifting Végétal одобрена дерматологами и офтальмологами, а эффективность – доказана исследованиями).

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая радость! Теперь "ботоксная кpыса" путЕн будет еще "моложе"! Хотя - куда еще? И так в памперсы сpется!
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