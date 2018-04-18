Скандалы и противостояния: названы самые несовместимые знаки Зодиака

От знака Зодиака, по мнению астрологов, зависят многие моменты в поведении и характере человека. В частности, звезды влияют и на взаимоотношения, ведь многие представители гороскопа попросту несовместимы между собой ни в быту, ни в общении.

Отношения между представителями некоторых знаков способны привести только к конфликтам и расставанию. "Обозреватель" предлагает подборку самых несовместимых пар по знакам Зодиака.

Так, оказывается, не смогут ужиться вместе Овны и Тельцы, а Козероги с Близнецами будут только соперничать в личной жизни.

Овен и Телец - упрямый и еще упрямее

Неугомонный Овен всю жизнь гонится за новыми ощущениями и яркими событиями. И дня он не проживает без авантюр и приключений! Его утомляет обыденность. Бытовые проблемы навивают скуку, в то время, когда Тельцам жизненно необходимо спокойствие. При этом, оба знака - ужасно упрямые и никогда не смогут уступить друг другу, из-за чего постоянно будут возникать споры и скандалы.

Козерог и Близнецы - борьба полных противоположностей

Козерог - главный консерватор зодиакального круга, в то время как Близнецы являются прирожденными новаторами и бунтарями. В этой паре сталкиваются несовместимые темпераменты и качества характера. Ужиться никак не смогут рассудительность и взбалмошность, рационализм и эмоциональность, расчетливость и легкомысленность.

Рак и Водолей - домосед и бунтарь

Раки - отъявленные приверженцы традиций. Уютный дом, вкусный ужин, задушевная беседа в кругу семьи - предел их мечтаний. Если эти ребята не пятятся назад, то стоят на месте. Чего нельзя сказать о Водолеях: они вечно стремятся к чему-то новому, разрушают привычный жизненный уклад других людей и считаются самыми нестабильными представителями Зодиака.

Лев и Дева - огонь и лед

Лев и Дева прекрасно уживаются в рабочем коллективе и образуют продуктивное сочетание как коллеги. Но как друзья или пара возлюбленных они несовместимы. Если, конечно, не подходяить к отношениям, как к деловому проекту.

Весы и Рыбы - столкновение разума и чувств

У представителей этих знаков Зодиака очень мало шансов отыскать общий язык. Они будто существуют в разных вселенных: Весы всегда руководствуются логикой и здравым смыслом, в то время как Рыбы живут только волей чувств и эмоций.

Стрелец и Скорпион - шторм и штиль

Стрелец и Скорпион одна из самых "взрывоопасных" зодиакальных смесей. Каждый влюбленный в этой паре - натура страстная и незаурядная. Их характеры полны сюрпризов. Один партнер никогда не знает, чего ожидать от другого, из-за чего они будут постоянно недовольны друг другом.

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