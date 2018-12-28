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/Блоги - Психология

Денис Левчук
Денис Левчук
МетапсихогенологВсе статьи автора

Измена: женщины и мужчины, задумайтесь об этом

10.6т

Когда человек (Мужчина/Женщина) ИЗМЕНЯЕТ он:

1) Разрушает себя — свою "крепость";

2) Нарушает покой, беспокоит — ВСЮ систему ушедших предков;

3) Нарушает покой, беспокоит — ВСЮ систему живущего сегодня рода;

4) Вносит "трещину" в будущие жизни — своим потомкам.

Таким образом нарушается СИСТЕМА МИРОЗДАНИЯ общая, и каждая в отдельности система в единой системе.

Кто не отрабатывает, условно говоря "не откупает" свой "косяк", он переходит на последователей по роду в виде различных неприятностей, несчастных случаев, болезней, и другого.

Новости
Что запомнят ваши дети

Когда работаю с людьми, и вижу в них, в том числе и ЭТУ РОДОВУЮ ПРОГРАММУ, помогаю им с ней расстаться, ибо опасности очень велики.

Данная программа может быть РОДОВОЙ (опыт рода), а может быть ЛИЧНОЙ (приобретенной в личном опыте).

Тут и методы работы разные, поскольку причины разные.

Когда-то мне интересно было, как работает заповедь, и каков ее механизм: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ.

Новости
Если бы она… предложил бы замуж, а так…только секс

Много лет не понимал ее ГЛУБОКИЙ вселенский смысл, но когда начал долгие годы исследовать причины и следствия измен — все стало ясно, и почему это происходит, и как с этим ПОРОКОМ людям помочь расстаться, кто хочет.

Сегодня в обществе немногие люди отдают отчет данному пороку, не хотят рассуждать, вникать в его суть, и что самое главное — НЕ ХОТЯТ брать ответственность за содеянное, исправлять этот негативный опыт, делать себя чище, и тем самым создавать более чистую почву для наших новых поколений.

Новости
О любви то, о чем женщины еще никогда не слышали

Не все так просто в этом мире и не случайно, когда начинаешь этот мир по-другому видеть — гораздо шире, и в даль, и глубоко, тогда начинаешь знать больше.

Нам всем важно думать, какое не материальное ПРИДАНОЕ мы передадим нашим детям, внукам, правнукам, а в ПЕРВУЮ очередь — КАКОЕ ДУШЕВНОЕ ПРИДАНОЕ — благо, благосостояние наших Душ они "впитают" ОТ нас.

Согласны? Тогда поделитесь этой статьей к себе в социальные сети, и пусть об этом задумается еще больше людей — во благо всех наших предков, всех живых, и всех рожденных наших потомков будущего.

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Автор
Денис Левчук Денис Левчук
Место
Украина
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Егоров Владислав
Егоров Владислав
"Когда-то мне интересно было, как работает заповедь, и каков ее механизм: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ." Работает элементарно. У замужней женщины есть муж, который посчитал бы делом чести убить обоих, и был бы прав, в те времена, когда это все писалось (добавим сюда всеобщее порицание и т.д и т.п., в общем все это могло сулить большие проблемы, особенно при наличии языкатых врагов). Если муж был знатным, у родственников реально могли бы возникнуть проблемы на годы вперед. Вот тебе и весь смысл. Возможно через 5 тысяч лет кто-то найдет скрижали с заповедями Супрун и будет с умным видом постигать глубокий смысл. Смысл, конечно, есть и там. По остальным заповедям легко можно найти примеры из историй того времени. И, кстати, не возжелай ни раба, ни рабыни ближнего твоего ;), а то будет тебе смертный грех. Что вижу, то и пою, так иногда говорят. В этом всем есть смысл, но вот та вся остальная лапша на уши... на кого она рассчитана? Ну да. на доверчивых дамочек бальзаковского возраста. А что там автор расскажет дамам, на которых глаз положил и которые замужем? Антидот (индульгенцию) в студию! Нам будет интересно почитать.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Афтору сего "изделия" лечиться нужно у склефасофского. Нихрена тему не раскрыл, лишь мозг запух от средней. Бабы ищут нового в отношениях и надежного, иногда назло и в отместку. Мужики тупо самцы, если тётка более-менее, то почему бы и нет... По этому всё так есть, было и будет. Это в веках.
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
таки ж ида .."люби жену юности твоей"..
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