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18 октября • обновлено в 10:16
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"Убивают планету!" В Великобритании забили тревогу из-за Хэллоуина

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Исследования показывают, что костюмы и аксессуары для Хэллоуина, продаваемые крупными магазинами, содержат эквивалент 83 миллионов пластиковых бутылок.

Как сообщил Daily Mail, исследование 324 линий одежды, проданных 19 розничными торговцами, показало, что 83% материала в костюмах - это пластик на масляной основе. Как показали исследования экологической благотворительной организации Hubbub и природной благотворительной организации The Fairyland Trust, жуткие костюмы добавят до 2000 тонн пластиковых отходов в Великобритании в этом году.

"Убивают планету!" В Великобритании забили тревогу из-за Хэллоуина

Вместо этого группы поощряют семьи создавать свои собственные наряды, перерабатывая уже имеющиеся у них вещи.

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Они также призывают производителей и розничных продавцов переосмыслить ассортимент продукции для сезонных праздников, а также для улучшения и последовательной маркировки, чтобы помочь клиентам выбрать экологически чистые варианты.

"Убивают планету!" В Великобритании забили тревогу из-за Хэллоуина

Наиболее распространенным пластиковым полимером, обнаруженным в образцах одежды, был полиэстер, составляющий 69 процентов от общего количества всех материалов.

Крис Роуз из The Fairyland Trust сказал: "Теперь самое страшное в Хэллоуине - это пластик. Каждый год покупается все больше костюмов, так как число людей, участвующих в Хэллоуине, увеличивается".

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Место
Великобритания
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