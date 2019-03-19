К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

19 марта 2019 года отмечается несколько исторических событий и памятных дат. Так, в этот день празднуют именины Константина, Елены и Максима, а в 1474 году в Венеции приняли первый в мире закон о защите авторского права.
Приметы 19 марта 2019 года понравятся далеко не всем, поскольку в этот день следует быть очень осторожным и следовать всем предостережениям и советам, поскольку невнимательность и пренебрежение может привести к болезни. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
День святого Иосифа
19 марта католическая церковь отмечает день памяти святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии.
В некоторых странах этот день является официальным общенародным праздником. Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии.
Приметы 19 марта
Плохо, если венцы венчальные надевают на тех молодых, у которых этот день совпадает с их днем рождения. Такие люди начинают болеть и рано умирают;
Дятел стучит в лесу — оттепель наступит нескоро;
День выдался морозным — к засушливому лету;
Встретился белый заяц — в скором времени выпадет снег.
Астрологический прогноз на 19 марта
Некоторым знакам Зодиака следует быть осторожными со словами в малознакомых компаниях, а другим предстоит суетиться весь день. Будьте внимательны и наслаждайтесь легкостью, которую чувствуете, поскольку совсем скоро она сменится заботами и хлопотами.
Родились 19 марта
1601 — Алонсо Кано (ум. 1667), испанский художник и скульптор.
1813 — Давид Ливингстон (ум. 1873), английский исследователь Африки.
1930 — Лина Костенко, украинская поэтесса.
1955 — Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".
Также 19 марта
1474 — В Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.
1953 — впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".
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