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К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

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19 марта 2019 года отмечается несколько исторических событий и памятных дат. Так, в этот день празднуют именины Константина, Елены и Максима, а в 1474 году в Венеции приняли первый в мире закон о защите авторского права.

Приметы 19 марта 2019 года понравятся далеко не всем, поскольку в этот день следует быть очень осторожным и следовать всем предостережениям и советам, поскольку невнимательность и пренебрежение может привести к болезни. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

День святого Иосифа

19 марта католическая церковь отмечает день памяти святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии.

В некоторых странах этот день является официальным общенародным праздником. Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии.

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

Приметы 19 марта

  • Плохо, если венцы венчальные надевают на тех молодых, у которых этот день совпадает с их днем рождения. Такие люди начинают болеть и рано умирают;

  • Дятел стучит в лесу — оттепель наступит нескоро;

  • День выдался морозным — к засушливому лету;

  • Встретился белый заяц — в скором времени выпадет снег.

Астрологический прогноз на 19 марта

Некоторым знакам Зодиака следует быть осторожными со словами в малознакомых компаниях, а другим предстоит суетиться весь день. Будьте внимательны и наслаждайтесь легкостью, которую чувствуете, поскольку совсем скоро она сменится заботами и хлопотами.

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

Родились 19 марта

1601 — Алонсо Кано (ум. 1667), испанский художник и скульптор.

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

1813 — Давид Ливингстон (ум. 1873), английский исследователь Африки.

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

1930 — Лина Костенко, украинская поэтесса.

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

1955 — Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".

К болезни и ранней смерти: приметы и праздники 19 марта 2019

Также 19 марта

1474 — В Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.

1953 — впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".

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