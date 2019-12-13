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13 декабря • обновлено в 17:38
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День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

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19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца, архиепископа Ликийского, который также известен как Николай Угодник или Никола Зимний.

Это очень добрый святой. В народе Николай издавна считается покровителем детей, влюбленных, солдат, моряков и торговцев. О том, как отмечать праздник, какова его история и традиции и что нельзя делать 19 декабря, – в материале OBOZREVATEL.

День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

tvoemisto.tv

День святого Николая: история праздника

Святитель Николай, или Николай Угодник, Николай Чудотворец, был римским христианским священником родом из Греции, который жил в 3-4 веках. Он имел сан епископа Мирского. По преданиям, Святой Николай совершил множество чудес при жизни и уже после смерти.

Первые упоминания о почитании святителя Николая Чудотворца датируются 6-м веком, когда император Юстиниан I возвел в честь святого церковь в Константинополе. Впоследствии почитание святого Николая Угодника стало популярным в Греции, Германии, Италии, России, Украине, Болгарии и других восточно-христианских странах.

День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

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Отметим, что в Украине в честь святителя Николая назван город Николаев.

Сам День святого Николая, который отмечается 19 декабря, приурочен ко дню смерти святого.

Традицию дарить подарки, которые Николай Угодник готовит для детей, связывают с историей о том, когда святой, будучи епископом, спас трех девушек от бесчестия. Они были из бедной семьи и не имели приданого, поэтому, по обычаям того времени, отец хотел заставить их пойти зарабатывать себе на жизнь блудом.

Икона святого Николая в Бари (Италия), которая, как считается, была написана на основе прижизненного изображения святого

Икона святого Николая в Бари (Италия), которая, как считается, была написана на основе прижизненного изображения святого

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Но Николай узнал об этом и решил воспользоваться наследством своего богатого отца – три ночи подряд святой пробирался в дом сестер и каждый раз незаметно через окно в их комнату закидывал кусок золота.

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День Николая Чудотворца: традиции

В День Николая 19 декабря следует сходить в церковь, поставить свечку и помолиться святому. Обычно Николая Чудотворца просят о благословлении на брак, счастливой любви, благополучии в семье, об удаче в торговле, о хорошем урожае и благополучном возвращении моряков.

День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

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Также считается, что в День Николая, чтобы уважить святого, нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.

И, конечно же, не забудьте положить детям под подушку подарки в День Николая, ведь они очень любят и ждут этот праздник.

День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

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А желание, загаданное в День святого Николая, должно обязательно исполниться.

День Николая: что нельзя делать

Говорят, что в День святого Николая Угодника нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи. Если откажете – ваша семья будет страдать от нищеты и лишений.

Также существует запрет просить денег в долг в День Николая, поскольку этим вы можете отнять удачу у своих друзей.

День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

glavcom.ua

Более того, ко дню Николая нужно раздать все свои долги, потому что иначе, по примете, вы лишитесь финансовой удачи на весь следующий год.

В этот день, как и в другие праздники, нельзя ругаться и сквернословить, ведь Николай Угодник был очень добрым человеком.

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Кроме того, в День Николая нельзя стричься, а особенно беременным. Также 19 декабря вообще нельзя брать ножницы в руки.

Святой Николай не любит беспорядка: нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.

День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

depositphotos

День святого Николая приходится на Рождественский пост, поэтому 19 декабря мясные и молочные продукты остаются под запретом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дне Андрея Первозванного. Святой Андрей был первым, кто последовал за Иисусом Христом, он также привел к нему своего родного брата святого апостола Петра.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник календарь религия традиции церковь
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