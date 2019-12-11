День сухопутных войск Украины: поздравления для украинских героев

День сухопутных войск Украины отмечается каждый год 12 декабря. Этот праздник появился в 1997 году, спустя один год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.

Этот праздник отмечают все сегменты сухопутных войск: механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и войска спецназначения. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для украинских Героев.

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины – поздравления в прозе

Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

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Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!

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Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск! От всей души желаю прекрасного самочувствия, благополучия на службе и дома и воплощения в жизнь самых масштабных планов. Всего вам самого лучшего, с праздником!

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины – поздравления в стихах

Нет войне, а миру — да,

Говорим это всегда,

Не хотим мы воевать,

Жизнь чужую забирать.

Сухопутные войска,

Как широкая река,

Могут быстро продвигаться,

Очень точно отстреляться.

В маскировке асы мы,

И ученья нам нужны,

Чтобы многому учиться,

И в отличники стремиться!

Пусть же будет нам, друзья,

Вся солдатская семья,

Как родимый отчий дом,

Чтобы мирно жили в нем!

***

Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.

***

С днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

День сухопутных войск Украины – открытки

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины

День сухопутных войск Украины – видео-поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступил в силу закон о присвоении воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО.

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