День ангела Дениса и Павла: как ярко поздравить именинников

16 июня отмечают день ангела Дениса и Павла. Имя Денис произошло от покровителя виноделия и плодородия Диониса. Павел с латинского – "небольшой".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками в день ангела Дениса и Павла.

День ангела Дениса – поздравление в стихах

На День именин я Денису желаю,

Пацанский задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

День ангела Дениса – поздравления в прозе

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днём. Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твоё окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

День ангела Павла – поздравление в стихах

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

День ангела Павла – поздравление в прозе

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

День ангела Дениса и Павла – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают День Святой Троицы. Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в домстрого запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

Также в этот день празднуют День отца. Оригинальные поздравления для любимого папы читайте по ссылке. Еще один праздник – День медицинского сотрудника.

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