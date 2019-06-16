День ангела Дениса и Павла: как ярко поздравить именинников

16 июня отмечают день ангела Дениса и Павла. Имя Денис произошло от покровителя виноделия и плодородия Диониса. Павел с латинского – "небольшой".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками в день ангела Дениса и Павла.
День ангела Дениса – поздравление в стихах
На День именин я Денису желаю,
Пацанский задор чтоб искрился в глазах.
Чтоб крылья успеха наверх поднимали,
И спорилось дело в умелых руках.
Будь счастлив, любимый, насколько возможно,
И смело, с улыбкой по жизни иди.
Не смей унывать, как бы ни было сложно,
И знай, что тебя верный ангел хранит.
День ангела Дениса – поздравления в прозе
Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днём. Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твоё окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.
День ангела Павла – поздравление в стихах
Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.
Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.
Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.
Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.
День ангела Павла – поздравление в прозе
Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
День ангела Дениса и Павла – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают День Святой Троицы. Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в домстрого запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.
Также в этот день празднуют День отца. Оригинальные поздравления для любимого папы читайте по ссылке. Еще один праздник – День медицинского сотрудника.
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