Маникюр на осень 2019: топ-5 актуальных трендов сезона

Осень — время блеснуть новыми нарядами, прической, макияжем и, конечно же, маникюром. Именно он станет гармоничным завершением образа каждой девушки.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового нейл-арта на осень 2019 года.

Красный

Красный цвет всегда в тренде, но в сезоне осень 2019 он поднялся на самую вершину популярности. Отметим, что красный маникюр поможет сделать любой образ утонченным и стильным.

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Белый

Также осенью 2019 года будет в тренде белый маникюр, который отлично смотрится на аккуратных ногтях средней длины. Отметим, что при помощи золотого, серебряного или другого пигментов, можно сделать свой маникюр неординарным.

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Зеленый

Не менее популярным будет осенью 2019 года будет зеленый маникюр. Отметим, что лучше всего его сочетать с каким-то дизайном.

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Нюдовый

Также осенью 2019 года в тренде будет простой и максимально приближенный к естественности нюдовый маникюр. Он подойдет под любой образ и сделает его более утонченным.

Фото: izuminki.com

Фото: pix-feed.com

Фото: izuminki.com

Маникюр с блестками

Неизменный тренд, который всегда актуален и востребован — маникюр с блестками. Он поможет сделать ваш осенний образ ярче и эффектней.

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: instagram/paintboxnails

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