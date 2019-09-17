Маникюр на осень 2019: топ-5 актуальных трендов сезона

Осень — время блеснуть новыми нарядами, прической, макияжем и, конечно же, маникюром. Именно он станет гармоничным завершением образа каждой девушки.
OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового нейл-арта на осень 2019 года.
Красный
Красный цвет всегда в тренде, но в сезоне осень 2019 он поднялся на самую вершину популярности. Отметим, что красный маникюр поможет сделать любой образ утонченным и стильным.
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Белый
Также осенью 2019 года будет в тренде белый маникюр, который отлично смотрится на аккуратных ногтях средней длины. Отметим, что при помощи золотого, серебряного или другого пигментов, можно сделать свой маникюр неординарным.
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Зеленый
Не менее популярным будет осенью 2019 года будет зеленый маникюр. Отметим, что лучше всего его сочетать с каким-то дизайном.
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Нюдовый
Также осенью 2019 года в тренде будет простой и максимально приближенный к естественности нюдовый маникюр. Он подойдет под любой образ и сделает его более утонченным.
Фото: izuminki.com
Фото: pix-feed.com
Фото: izuminki.com
Маникюр с блестками
Неизменный тренд, который всегда актуален и востребован — маникюр с блестками. Он поможет сделать ваш осенний образ ярче и эффектней.
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: instagram/paintboxnails
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