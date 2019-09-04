Как избавиться от жира на животе: названы продукты

Диетологи составили список из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.

Отмечается, что скопление висцерального жира в брюшной полости одними тренировками не побороть, поэтому нужно пересмотреть свой рацион, пишут "Известия".

Так, для борьбы с отложениями жира эксперты рекомендуют употреблять фасоль, горошек, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржу, цветную капусту, семена тыквы, яйца и авокадо.

Как избавиться от жира на животе Иллюстрация

Полезны также в этом плане будут зеленые бананы, кофе и чай, цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, обогащенные кальцием и орехи (грецкие, миндаль, фисташки).

Уменьшить объемы талии помогут и лук, оливковое масло, овес, помидоры, лосось и тунец, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, минералами и витамином D, а также цельные зерна, арахисовое масло, специи (базилик, перец чили, орегано) и ферментированные продукты наподобие мисо и темпе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые заявили, что физические нагрузки способны уменьшить массу жира у людей старше 50 лет.

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