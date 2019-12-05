Участницы "Мисс Вселенная-2019" показали, как выглядят без макияжа. Фото

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2019", который пройдет 8 декабря в США, показали свои фотографии без макияжа и фотошопа.

В фотосессии, которая была опубликована на сайте The Insider, приняли участие 13 девушек. Всего в конкурсе выступит 90 участниц.

News Alert

Так, показать свою внешность без косметики решились участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской Республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

25-летняя Гунзая Бат-Эрдене, Монголия The Insider

26-летняя Зозибини Тунци, ЮАР The Insider

24-летняя Тареа Стурруп, Багамские острова The Insider

26-летняя Габриэла Клеска Вальехо, Гаити The Insider

18-летняя Сисси Ло, Гуам The Insider

26-летняя Фионнгуала О'Райли, Ирландия The Insider

23-летняя Тереза Руглио, Мальта The Insider

19-летняя Яна Тикл Гарсия, Ямайка The Insider

20-летняя Джеральдин Гонсалес, Чили The Insider

25-летняя Тако Адамия, Грузия The Insider

28-летняя Ольга Булава, Польша The Insider

23-летняя Бебиана Мангал, Сент-Люсия The Insider

23-летняя Селла Шарлин, Израиль The Insider

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто считается фаворитками 68-го конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2019", который 8 декабря 2019 года пройдет в США.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал