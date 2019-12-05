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5 декабря • обновлено в 09:45
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/ Красота

Участницы "Мисс Вселенная-2019" показали, как выглядят без макияжа. Фото

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Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2019", который пройдет 8 декабря в США, показали свои фотографии без макияжа и фотошопа.

В фотосессии, которая была опубликована на сайте The Insider, приняли участие 13 девушек. Всего в конкурсе выступит 90 участниц.

Участницы "Мисс Вселенная-2019" показали, как выглядят без макияжа. Фото

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Так, показать свою внешность без косметики решились участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской Республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

25-летняя Гунзая Бат-Эрдене, Монголия

25-летняя Гунзая Бат-Эрдене, Монголия

The Insider

26-летняя Зозибини Тунци, ЮАР

26-летняя Зозибини Тунци, ЮАР

The Insider

24-летняя Тареа Стурруп, Багамские острова

24-летняя Тареа Стурруп, Багамские острова

The Insider

26-летняя Габриэла Клеска Вальехо, Гаити

26-летняя Габриэла Клеска Вальехо, Гаити

The Insider

18-летняя Сисси Ло, Гуам

18-летняя Сисси Ло, Гуам

The Insider

26-летняя Фионнгуала О'Райли, Ирландия

26-летняя Фионнгуала О'Райли, Ирландия

The Insider

23-летняя Тереза Руглио, Мальта

23-летняя Тереза Руглио, Мальта

The Insider

19-летняя Яна Тикл Гарсия, Ямайка

19-летняя Яна Тикл Гарсия, Ямайка

The Insider

20-летняя Джеральдин Гонсалес, Чили

20-летняя Джеральдин Гонсалес, Чили

The Insider

25-летняя Тако Адамия, Грузия

25-летняя Тако Адамия, Грузия

The Insider

28-летняя Ольга Булава, Польша

28-летняя Ольга Булава, Польша

The Insider

23-летняя Бебиана Мангал, Сент-Люсия

23-летняя Бебиана Мангал, Сент-Люсия

The Insider

23-летняя Селла Шарлин, Израиль

23-летняя Селла Шарлин, Израиль

The Insider

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто считается фаворитками 68-го конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2019", который 8 декабря 2019 года пройдет в США.

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Автор
Анна Михно
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Грузия и Польша реально страшнючие
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