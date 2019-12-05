Участницы "Мисс Вселенная-2019" показали, как выглядят без макияжа. Фото

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2019", который пройдет 8 декабря в США, показали свои фотографии без макияжа и фотошопа.
В фотосессии, которая была опубликована на сайте The Insider, приняли участие 13 девушек. Всего в конкурсе выступит 90 участниц.
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Так, показать свою внешность без косметики решились участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской Республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.
25-летняя Гунзая Бат-Эрдене, Монголия
The Insider
26-летняя Зозибини Тунци, ЮАР
The Insider
24-летняя Тареа Стурруп, Багамские острова
The Insider
26-летняя Габриэла Клеска Вальехо, Гаити
The Insider
18-летняя Сисси Ло, Гуам
The Insider
26-летняя Фионнгуала О'Райли, Ирландия
The Insider
23-летняя Тереза Руглио, Мальта
The Insider
19-летняя Яна Тикл Гарсия, Ямайка
The Insider
20-летняя Джеральдин Гонсалес, Чили
The Insider
25-летняя Тако Адамия, Грузия
The Insider
28-летняя Ольга Булава, Польша
The Insider
23-летняя Бебиана Мангал, Сент-Люсия
The Insider
23-летняя Селла Шарлин, Израиль
The Insider
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто считается фаворитками 68-го конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2019", который 8 декабря 2019 года пройдет в США.
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