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31 января • обновлено в 12:02
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/ Красота

"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру

3.2т
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Американская модель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, завела сеть пикантным фото в купальнике.

Соблазнительная фотография появилась на странице звезды в Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
Самая красивая женщина без макияжа: топ самых неожиданных фото Беллы Хадид

На откровенной фотографии знаменитость позирует на берегу моря в воде. При этом, на Белле надет разноцветный сексуальный купальник.

Как выяснилось, снимки были сделаны для новой рекламной кампании. Фотосессия проходила на Сардинии.

Поклонники, которые всегда бурно реагируют на провокационные фотографии Хадид, и в этот раз не смогли пройти мимо пикантного снимка.

"Тело богини", "Вот это фигура", "Прекрасная Белла", – восхищались пользователи.

"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

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Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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Юг Руси
Юг Руси
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру" - xaxлы в ахуе!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Юг Руси, пока только один идиот с паРРаши сопли на монитор намазал.
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