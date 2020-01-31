"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру

Американская модель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, завела сеть пикантным фото в купальнике.

Соблазнительная фотография появилась на странице звезды в Instagram.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

На откровенной фотографии знаменитость позирует на берегу моря в воде. При этом, на Белле надет разноцветный сексуальный купальник.

Как выяснилось, снимки были сделаны для новой рекламной кампании. Фотосессия проходила на Сардинии.

Поклонники, которые всегда бурно реагируют на провокационные фотографии Хадид, и в этот раз не смогли пройти мимо пикантного снимка.

"Тело богини", "Вот это фигура", "Прекрасная Белла", – восхищались пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

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