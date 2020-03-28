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28 марта • обновлено в 17:47
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/ Красота

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

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Качественный уход, здоровый образ жизни, генетика и правильный питьевой режим способствуют продлению молодости и поддержанию кожи в хорошей форме.

О том, какие продукты следует употреблять, чтобы оставаться молодым пишет Cosmopolitan.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

Авокадо

Авокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

Тыквенные семечки

Благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3 можно уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне. Есть их нужно сырыми, а не поджаренными.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

Жирные сорта рыбы

Омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

Мидии

В них много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

Бобовые

Коллагеновые волокна кожи состоят из аминокислот, входящих в белковые продукты. Эти волокна обеспечивают нам четкий овал лица и защищают кожу от возрастного провисания.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

Домашние помидоры

Помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

Витамин С

Витамин С помогает коже восстанавливаться и обновляться самостоятельно. Он есть в шпинате, сладком перце, брокколи, клубнике, папайе и апельсинах.

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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