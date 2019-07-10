Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Еще жарче!" Кароль вызвала ажиотаж стройной фигурой телом на пикантных фото

488 Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников пикантными снимками, выполненными в черно-белых тонах.

Так, артистка сопоставила два фото, на которых она позирует на пляже в коротком топе и шортиках, а результатами поделилась в Instagram.

Кароль продемонстрировала стройную фигуру и пресс, игриво смотря в камеру и кокетливо приспуская шорты. Снимки вызвали восторг поклонников. Они начали сравнивать оба образа и рассказывать, какой понравился больше.

Новости
"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

"На второй невыносимо красива", "Хочешь улететь", "Слишком прекрасно, чтобы быть реальностью", "Тина, давай еще жарче", "Пупок огонь", "А где это наши ручки", "Богиня", – отреагировали фолловеры.

"Еще жарче!" Кароль вызвала ажиотаж стройной фигурой телом на пикантных фото
"Еще жарче!" Кароль вызвала ажиотаж стройной фигурой телом на пикантных фото
"Еще жарче!" Кароль вызвала ажиотаж стройной фигурой телом на пикантных фото
Пляжная фотосессия Кароль

Пляжная фотосессия Кароль

instagram/tina_karol

Кароль показала стройную фигуру

Кароль показала стройную фигуру

instagram/tina_karol

Пресс Тины Кароль

Пресс Тины Кароль

instagram/tina_karol

"Еще жарче!" Кароль вызвала ажиотаж стройной фигурой телом на пикантных фото

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль поделилась снимком, на котором позировала в бежевом топе без бюстгальтера. Свой образ Тина дополнила юбкой с анималистическим принтом и белыми кроссовками.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота фотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel