"Еще жарче!" Кароль вызвала ажиотаж стройной фигурой телом на пикантных фото

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников пикантными снимками, выполненными в черно-белых тонах.
Так, артистка сопоставила два фото, на которых она позирует на пляже в коротком топе и шортиках, а результатами поделилась в Instagram.
Кароль продемонстрировала стройную фигуру и пресс, игриво смотря в камеру и кокетливо приспуская шорты. Снимки вызвали восторг поклонников. Они начали сравнивать оба образа и рассказывать, какой понравился больше.
"На второй невыносимо красива", "Хочешь улететь", "Слишком прекрасно, чтобы быть реальностью", "Тина, давай еще жарче", "Пупок огонь", "А где это наши ручки", "Богиня", – отреагировали фолловеры.
Пляжная фотосессия Кароль
instagram/tina_karol
Кароль показала стройную фигуру
instagram/tina_karol
Пресс Тины Кароль
instagram/tina_karol
Фото: instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль поделилась снимком, на котором позировала в бежевом топе без бюстгальтера. Свой образ Тина дополнила юбкой с анималистическим принтом и белыми кроссовками.
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