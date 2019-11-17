53-летняя звезда 90-х задумала еще раз стать матерью

Российская певица, звезда 90-х Татьяна Овсиенко после долгих лет тщетных попыток родить решила усыновить ребенка.

Суррогатное материнство ей с возлюбленным Александром Меркуловым не подходит, поскольку Татьяна – верующая, потому священник предложил ей подумать о том, чтобы взять малыша в детском доме, передает "7Дней".

Овсиенко хочет усыновить ребенка

"Почему вы не хотите взять ребенка из детского дома, там очень много людей, которым нужна помощь", – сказал ей священник.

Татьяна Овсиенко задумалась об усыновлении instagram/ovsienko_tatiana

Это будет не первое усыновление в жизни звезды. Много лет назад, еще в 90-е годы, Овсиенко во время гастролей в Пензе помогла тяжело больному маленькому мальчику в приюте – у малыша был врожденный порок сердца.

"Посмотрела на Игорешу, который сидел с перевернутой книгой по алгебре, хотя ему было 2,7 на тот момент. Мне рассказали, что ему осталось жить недолго, но его могут спасти в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева", — вспомнила она.

Овсиенко с маленьким сыном Игорем Кадр из видео "Привет, Андрей"

Тогда певица организовала сбор денег на операцию ребенку в Москве, поскольку в Пензе не было соответствующего оборудования. На реабилитацию Татьяна забрала мальчика к себе на дачу и больше не смогла с ним расстаться.

Сын Овсиенко Игорь Дубовицкий - тогда и сейчас Фото из видео - "Привет, Андрей"

Овсиенко не рассказывала, что усыновила ребенка, так как опасалась появления биологической матери, которая может заявить о своих правах. Недавно певица стала героиней передачи "Привет, Андрей!", где рассказала подробности. Впервые за два года она встретилась в студии уже со взрослым сыном. Игорь живет в Майами с женой и внуком артистки Александром. Специально ради Татьяны парень приехал из США. Овсиенко расплакалась, когда обнялась с ним в эфире шоу.

Овсиенко встретилась со взрослым сыном "Привет, Андрей" - кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года ряд российских звезд, среди которых отметилась Татьяна Овсиенко, похвастались проведением в оккупированном Россией Крыму так называемой Дискотеки 90-х.

Как стало известно позже, они угодили в список украинской базы преступников "Миротворец", что, по словам Татьяны и ее коллег, стало для них неожиданностью. Позже в СБУ заявили, что не запрещали въезд на территорию страны Овсиенко.

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