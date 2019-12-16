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16 декабря • обновлено в 16:20
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В Киеве многоэтажку охватил сильный пожар: видео

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В Минском массиве Киева, на улице Бережанской, днем в понедельник, 16 декабря, загорелся новострой.

На место летят бригады ГосЧС. Видео с места происшествия выложили в Instagram dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Что-то явно не так с пожарной безопасностью на строительстве ЖК Бережанский. Может пора там как-то что-то проверить ли второй пожар на этом строительстве то еще не" звоночек "?" – говорится в сообщении.

Новость дополняется ...

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Автор
Дина Баронова
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