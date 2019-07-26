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Кабмин рассмотрит увольнение Кличко: названа дата

1.3т Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании.

Оно запланировано на 31 июля, сообщил премьер-министра Украины Владимир Гройсман в эфире "Радио НВ".

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", – объяснил Гройсман.

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Он подчеркнул, что вопрос назначения и увольнения глав городских администраций относится к полномочиям главы государства.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

kp.ua

"Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", – заявил Владимир Гройсман.

Как писал OBOZREVATEL, 24 июля стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

В начале июля появилась информация, что новый глава государства стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации. Вся исполнительная власть должна перейти ставленнику президента Украины.

Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Мэр Киева не исключил, что главой КГГА Зеленский может назначить владельца сети МАФов в Киеве, кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Андрея Холодова.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Кто бы сомневался, что Зеля уберет Кличко? Он ему не простит отказ в выделении земли для строительства коттеджей в Киеве.
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