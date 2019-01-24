Под Киевом авто влетело в пешехода: подробности аварии

В четверг, 24 января, под Киевом в ДТП столкнулись фура и микроавтобус.

В результате аварии на дороге Киев-Харьков машина вылетела на обочину, где сбила пешехода, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"На 85 км автодороги Киев-Харьков водитель не справился с управлением автомобиля RENAULT Magnum и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении. После столкновения второй автомобиль выехал на обочину дороги, где совершил наезд на пешехода", – сказано в сообщении.

В полиции добавили, что в результате ДТП пешехода с травмой позвоночника доставили в больницу.

ДТП Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное ДТП. По официальным данным, в результате аварии погибли три человека.

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