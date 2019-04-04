Оторвало кисть: в Киеве на парковке взорвалось авто. Фото и видео с места ЧП

В ноч на 4 апреля на Теремках в Киеве, на улице Академика Вильямса, 5, взорвался автомобиль Chevrolet Epica.

Мощный звук разбудил жильцов нескольких домов по соседству. В результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки, сообщает "Информатор". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что на парковке магазина "Ашан" в тот момент стояли 10 машин. После взрыва возле авто очевидцы заметили тело мужчины. Он был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии – пострадавший лишился кисти руки.

Новости В Киеве в масштабном ДТП столкнулись четыре авто

"Информатор"

Как выяснилось, он не является владельцем авто, а просто по неизвестным причинам находился рядом с автомобилем во время детонации.

Полицейские пытаются выяснить, что мужчина делал глубокой ночью возле чужого авто.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле дома по ул. Срибнокильской, 3Б в ночь на 12 марта взорвался автомобиль Porsche.

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