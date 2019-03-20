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/Новости Киева

"Она просилась": водитель маршрутки в Киеве цинично поиздевался над пенсионеркой

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В Киеве водитель маршрутки №151 не позволил пенсионерке зайти, закрыв дверь прямо перед ее лицом.

Как сообщается на странице "Троещина FB", инцидент произошел на остановке "торговый центр" по Закревского.

"Водитель закрыл двери маршрутки прямо перед носом у пожилой женщины с палочкой. Она даже просилась и стучала в дверь, но без толку. На мои просьбы открыть дверь женщине водитель не реагировал. Места свободные были, льготные также. Но человека не пустили в транспорт совсем, даже не дав шанса оплатить свой проезд", — рассказала очевидица инцидента.

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"Она просилась": водитель маршрутки в Киеве цинично поиздевался над пенсионеркой
"Она просилась": водитель маршрутки в Киеве цинично поиздевался над пенсионеркой
"Она просилась": водитель маршрутки в Киеве цинично поиздевался над пенсионеркой

Доброго вечора. Не знаю, куди звертатись, якщо не вдасться на нього вплинути, то хоча б зроблю відомим морального виродка. Маршрутка 151, на зупинці "торговий центр" по Закревського водій зачинив двері маршрутки просто перед носом у літньої жінки із паличкою. Вона навіть просилась і стукала у двері, але без толку. На мої прохання відчинити двері жінці водій не реагував. Місця вільні були, пільгові також. Але людину не впустили в транспорт зовсім, навіть не давши шансу оплатити свій проїзд. О 17.45 був на тій самій зупинці, о 18.04 вже на кінцеві "м.Почайна". Номер маршрутки АВ 4571 АО, 20.03.19.

Публикация от Troeshchina INSTA (@troeshchinain)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель зверски избил пассажира из-за двух гривен. Мужчина получил тяжелые травмы и надолго попал в больницу.

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Место
УкраинаКиев
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