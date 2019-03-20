"Она просилась": водитель маршрутки в Киеве цинично поиздевался над пенсионеркой

В Киеве водитель маршрутки №151 не позволил пенсионерке зайти, закрыв дверь прямо перед ее лицом.

Как сообщается на странице "Троещина FB", инцидент произошел на остановке "торговый центр" по Закревского.

"Водитель закрыл двери маршрутки прямо перед носом у пожилой женщины с палочкой. Она даже просилась и стучала в дверь, но без толку. На мои просьбы открыть дверь женщине водитель не реагировал. Места свободные были, льготные также. Но человека не пустили в транспорт совсем, даже не дав шанса оплатить свой проезд", — рассказала очевидица инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель зверски избил пассажира из-за двух гривен. Мужчина получил тяжелые травмы и надолго попал в больницу.

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