"Вы – за брошенную боевую гранату?" Киевский застройщик обратился к советнику Кличко

Глава активистов, протестующих против стройки в Протасовом Яру, вымогал у компании-застройщика 300 000 долларов в обмен на прекращение протестных акций.

Об этом написал на своей странице в Facebook гендиректор компании "Daytona Development" Дмитрий Паланчук.

Как известно, весной и летом этого года в Протасовом Яру прошло несколько акций протеста, организованных инициативной группой граждан при участии Нацкорпуса. Во время протестов участники митинга повалили забор вокруг стройки, использовали файеры, а также бросили боевую гранату.

2 декабря советник мэра Киева Максим Бахматов сообщил, что город оспаривает и будет оспаривать все судебные решения, которые будут вынесены не на пользу киевской громады, и обвинил компанию-застройщика в том, что она угрожает активистам.

В ответ гендиректор "Daytona Development" Дмитрий Паланчук заявил, что советник мэра плохо разобрался в ситуации, поскольку компания-застройщик сама стала жертвой псевдоактивистов, использующих шантаж и бандитские методы. В доказательство Паланчук опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на главу активистов, члена комиссии по проблемным стройкам при КМГА Сергея Мельниченко, вымогает 300 000 долларов у представителя компании за прекращение протестов и обсуждает сумму откупных.

"После ознакомления с данными фактами прошу Вас ответить на простые вопросы: Максим Бахматов – Вы за брошенную боевую гранату? Максим Бахматов – Вы за "муху", которая есть у "активистов"? Максим Бахматов – Вы за вымогательство 300 тыс.$ с застройщиков? Максим Бахматов – Вы за разбойников в балаклавах, крушащих всё движимое и недвижимое имущество на строительных площадках?" – написал Паланчук.

По словам Паланчука, после первой публикации видеозаписей с вымогательством, организаторы акций протеста произвели рокировку и сменили Мельниченко на его ставленника Романа Ратушного. Также гендиректор компании-застройщика высказал уверенность, что за действиями "активистов" стоит не только Сергей Мельниченко, но и руководство комиссии по проблемным стройкам в лице Владимира Бондаренко, а также мэр Виталий Кличко.

"Откуда у простых активистов немалые деньги на профессиональных юристов, оплату судебных сборов по 25000 грн. за каждый иск (а исков они подали более 5) и сопровождение этих исков в судах, откуда деньги на гранаты, файеры, петарды, красочные листовки? Откуда деньги на оплату разбойников в балаклавах? И хотят ли "активисты" отбивать вложения? Или они уже с лихвой кем-то покрыты? Откуда деньги у пенсионера Мельниченко? 50 000 дол. на "себестоимость войны" в Протасовом Яру и на ресторан Imperia Present в Лондоне? Спросите их, Максим. Или помогите узнать правоохранительным органам", – обратился Паланчук к Максиму Бахматову.

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