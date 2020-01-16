"МАФ" на 4 этаже: в Киеве показали очередной царь-балкон. Фото

Киев продолжает обрастать уродливыми балконами. Очередной архитектурный "шедевр" горожане заметили на здании по ул. Бастионной, 2 в Печерском районе.
Белый "бокс" расположен на четвертом этаже между колонами и со стороны напоминает МАФ.
"Люблю, когда ларек прямо в на этаже. Можно за "пивчанским" в халате и в тапках ходить", – написал в группе "Царь-балкон" в Facebook пользователь Andreu Movtxan.
Так выглядит пристройка на четвертом этаже здания
В жилищно-эксплуатационном участке "Печерскжилье" OBOZREVATEL, сообщили, что знают о пристройке.
"Данный дом является памятником архитектуры. Те, кто установил балкон, нарушили фасад здания. Мы его обследуем и выясним, есть ли у жильцов документы", – рассказали в ЖЭУ.
Со стороны конструкция напоминает МАФ
Киевляне обсуждают уродливый балкон
В Государственном реестре недвижимых памятников архитектуры Министерства культуры Украины есть данные о здании на ул. Бастионная, 2. Указано, что это жилой дом, являющийся памятником градостроительства и архитектуры местного значения.
Дом на ул. Бастионной, 2 является памятником градостроительства и архитектуры местного значения
Госреестр недвижимых памятников архитектуры Минкульта
Вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный уверен, что разрешение на установку пристройки жильцами получено не было.
"Это абсолютно самовольная деятельность. Такие вещи делаются нелегально, после чего начинаются разборки с органами охраны памятников", – рассказал он OBOZREVATEL.
Слева – фото здания в 2017 году, справа – январь 2020-го
Так дом выглядел в 1953-м – вскоре после своей постройки
retroua.com
Почему власти не проведут тотальный демонтаж незаконно установленных балконов? Экс-глава департамента городского благоустройства КГГА, народный депутат VIII созыва Дмитрий Белоцерковец рассказал OBOZREVATEL, что решение на демонтаж может дать суд, а судебные процессы порой длятся годами.
Но даже если суд предпишет демонтировать балкон, не факт что это произойдет. И OBOZREVATEL ранее рассказывал о подобном случае – прошло четыре года после решения суда, а конструкцию не снесли. Стоит ли говорить, что владельцы нелегальных балконов и пристроек чувствуют себя вполне уверенно?
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