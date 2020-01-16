"МАФ" на 4 этаже: в Киеве показали очередной царь-балкон. Фото

Киев продолжает обрастать уродливыми балконами. Очередной архитектурный "шедевр" горожане заметили на здании по ул. Бастионной, 2 в Печерском районе.

Белый "бокс" расположен на четвертом этаже между колонами и со стороны напоминает МАФ.

"Люблю, когда ларек прямо в на этаже. Можно за "пивчанским" в халате и в тапках ходить", – написал в группе "Царь-балкон" в Facebook пользователь Andreu Movtxan.

Так выглядит пристройка на четвертом этаже здания

В жилищно-эксплуатационном участке "Печерскжилье" OBOZREVATEL, сообщили, что знают о пристройке.

"Данный дом является памятником архитектуры. Те, кто установил балкон, нарушили фасад здания. Мы его обследуем и выясним, есть ли у жильцов документы", – рассказали в ЖЭУ.

Со стороны конструкция напоминает МАФ

Киевляне обсуждают уродливый балкон

В Государственном реестре недвижимых памятников архитектуры Министерства культуры Украины есть данные о здании на ул. Бастионная, 2. Указано, что это жилой дом, являющийся памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

Дом на ул. Бастионной, 2 является памятником градостроительства и архитектуры местного значения Госреестр недвижимых памятников архитектуры Минкульта

Вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный уверен, что разрешение на установку пристройки жильцами получено не было.

"Это абсолютно самовольная деятельность. Такие вещи делаются нелегально, после чего начинаются разборки с органами охраны памятников", – рассказал он OBOZREVATEL.

Слева – фото здания в 2017 году, справа – январь 2020-го

Так дом выглядел в 1953-м – вскоре после своей постройки retroua.com

Почему власти не проведут тотальный демонтаж незаконно установленных балконов? Экс-глава департамента городского благоустройства КГГА, народный депутат VIII созыва Дмитрий Белоцерковец рассказал OBOZREVATEL, что решение на демонтаж может дать суд, а судебные процессы порой длятся годами.

Но даже если суд предпишет демонтировать балкон, не факт что это произойдет. И OBOZREVATEL ранее рассказывал о подобном случае – прошло четыре года после решения суда, а конструкцию не снесли. Стоит ли говорить, что владельцы нелегальных балконов и пристроек чувствуют себя вполне уверенно?

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