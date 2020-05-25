Киевская область ослабит карантин: названа окончательная дата

Киевская область начнет второй этап ослабления карантина уже со вторника, 26 мая.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 25 мая, который транслировала пресс-служба КОДА на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность – 11,94 на 100 тыс. человек, заполненность коек (В больницах, предназначенных для госпитализации пациентов с коронавирусом. – Ред.) – 19,03%, среднее количество ПЦР-тесов (на COVID-19. – Ред.) – 19,34 на 100 тыс. человек. Эти цифры получили рано утром. Оперативно провели заседание региональной комиссии с ТЭБ и ЧС. Рад сообщить о ее решении: с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчается", – подчеркнул Володин.

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