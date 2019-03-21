Киев накроет циклон: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве 22 марта ожидаются сильные порывы ветра, в связи с чем объявили штормовое предупреждение.
Скорость местами будет достигать 15-20 метров в секунду, предупредили в Укргидрометцентре.
Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, будет идти дождь. Согласно с данными синоптика Натальи Диденко, ухудшение погоды обусловлено циклоном.
"Температура воздуха завтра повысится, как и обещала. Однако на фоне дождя и сильного ветра это потепление нивелируется", ‒ пояснила Диденко.
В своем блоге она также сообщила, что с 26 марта в столицу придет похолодание. Днем будет до +7, а ночью возможны заморозки.
Погода в Киевской области
Укргидрометцентр
Как писал OBOZREVATEL, на 23-24 марта киевлянам обещали хорошую погоду. В субботу температура составит +13 градусов, будет солнечно и сухо. В воскресенье погода обрадует теплом до +13 и отсутствием дождя.
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