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/Жизнь столицы

Киев накроет циклон: объявлено штормовое предупреждение

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве 22 марта ожидаются сильные порывы ветра, в связи с чем объявили штормовое предупреждение.

Скорость местами будет достигать 15-20 метров в секунду, предупредили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, будет идти дождь. Согласно с данными синоптика Натальи Диденко, ухудшение погоды обусловлено циклоном.

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"Температура воздуха завтра повысится, как и обещала. Однако на фоне дождя и сильного ветра это потепление нивелируется", ‒ пояснила Диденко.

В своем блоге она также сообщила, что с 26 марта в столицу придет похолодание. Днем будет до +7, а ночью возможны заморозки.

Погода в Киевской области

Погода в Киевской области

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, на 23-24 марта киевлянам обещали хорошую погоду. В субботу температура составит +13 градусов, будет солнечно и сухо. В воскресенье погода обрадует теплом до +13 и отсутствием дождя.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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