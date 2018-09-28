Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомляє: "27 вересня на бульварі Тараса Шевченка, відразу ж поруч з постаментом де, колись стояв пам'ятник Леніну, відкрився арт-об'єкт Middle Way румунського скульптора. Арт-об'єкт зображує гігантську руку, яка щось там символізує…"

Нє, ну все нормально. Здоровезна блакитна рука із синіми нігтями, яку зляпали зі скловолокна румуни, вперли до Києва і встановили на місті мармурового комуністичного ідола, напроти Бесарабського ринку – це дійсно круто.

Тепер що стосується символізму. Автор ідеї стверджує – рука символізує дружбу і спілкування. Можливо, у них у Румунії така версія дійсно має право на життя. Але ж ми, дякувати Богу, живемо не в Румунії. Тому, одразу користувачі соцмереж відреагували в'їдливими коментарями з приводу появи цього артоб'єкту у самісінькому центрі нашої столиці.

Дехто впевнений, що таким чином Віталій Кличко за допомогою сучасного мистецтва, використовуючи езопову мову, прозоро натякає киянам, що існують деякі труднощі з початком опалювального сезону.

Автор композиції наполягає, що цей артоб'єкт відноситься до категорії пам’ятників, що рухаються. Тобто рано чи пізно може так статися, що пальці цієї руки складуться у відому усім фігуру. Хоча версія про символічну "руку Москви" також має місце. Але зараз не про це.

Так от, ми підходимо до другого, але, як на мене, головного сенсу який переслідували румуни, що приперли синю руку в Київ.

Якщо поставити перед собою таку мету, то пам’ятник можна розгледіти навіть з будівлі уряду.

Можна припустити, що румуни спеціально встановили руку, аби вона час від часу передавала Кабміну привіт від МВФ. І нагадувала Гройсману про головне досягнення за час його перебування на посаді. Наочно так нагадувала.

Версій безліч. Неостаннє місце серед них займає і така: мовляв, це прихильники Віктора Ющенка вирішили нагадати про нього і пролобіювали встановлення тієї самої руки, яка "нічого не крала".

Друга зараз знадиться десь далеко за кордоном. У скриньці швейцарського банку.