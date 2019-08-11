Кровавое ДТП под Киевом: появились новые подробности и фото 18+

Смертельное ДТП возле Глевахи произошло из-за того, что водитель Volkswagen подрезал маршрутку Sprinter, которая тормозила возле остановки.

Как передает "Информатор", авария произошла около 19:00 на трассе Одесса-Киев. По словам очевидцев, легковой автомобиль ехал на высокой скорости, поэтому столкновение было достаточно сильным.

От удара Sprinter занесло на другую сторону дороги, сзади он полностью разбит и смят.

Водитель Volkswagen остался цел, благодаря подушке безопасности в авто. 13 пассажиров маршрутки госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Авария в Глевахе kiev.informator

Авария в Глевахе kiev.informator

Авария в Глевахе kiev.informator

Авария в Глевахе kiev.informator

Авария в Глевахе kiev.informator

Авария в Глевахе kiev.informator

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 1,6 тысяч человек и почти 17 тысяч получили травмы.

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