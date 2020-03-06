Афера на миллиарды: кто сыграл на руку олигарху Фуксу

Кассационный хозяйственный суд отказал Главному управлению Государственной казначейской службы Украины в Киеве в открытии кассационного производства по скандальному делу. Это касается грабежа киевского метрополитена, который давно назвали "киевской аферой века", а ее бенефициаром считается сбежавший из России олигарх Павел Фукс.

Что означает решение суда и чем сложившаяся ситуация грозит всем нам – разбирался OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМЫ

В 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен (!)

Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Павел Фукс Коллаж

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета уходят сотни миллионов гривен.

Отметим, что только спустя 10 лет (!), да и то после публикаций OBOZREVATEL, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако не все так оптимистично.

СУД ЖЕСТКО "ДАЛ ПОЩЕЧИНУ" СЛУЖБЕ

Последние три месяца события вокруг скандального дела развивались очень интересно. И показательно.

17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд открыл апелляционное производство по жалобе Государственной казначейской службы Украины на решение Хозяйственного суда г. Киева, а действие самого решения было приостановлено до окончания его пересмотра. Речь о скандальных условиях мирового соглашения между компанией Фукса и коммунальным предприятием, благодаря которому бюджет теряет сотни миллионов.

10 января 2020 года суд открыл еще одно апелляционное производство уже по жалобе Главного управления Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве. После этого данные жалобы были объединены в одно производство.

Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве

В предыдущей публикации OBOZREVATEL уже писал, что 4 февраля в Северном апелляционном суде, где слушается дело Киевского метрополитена о покупке 100 вагонов метро у ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания", заседание не состоялось.

Причиной же стало то, что Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве подало жалобу в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда (на одно из декабрьских решений, тогда суд вернул ГУ ГКС апелляционную жалобу как неподобающе оформленную и противоречащую процессуальному кодексу) и дело отправили на рассмотрение в кассации.

18 февраля 2020 г. дело уже было в суде, а 27 февраля коллегия судей Кассационного хозяйственного суда приняла решение, которым казначейству было отказано в открытии кассационного производства по делу.

И можно было бы грешить на предвзятость судей (объективно – бывает и так), но в данном случае все еще "интереснее". Суд обратил внимание киевских "казначеев" на необходимость добросовестно пользоваться процессуальными правами и не допускать злоупотреблений.

В основной части решения суд подробно расписал абсурдность жалобы ГУ ГКС Украины в Киеве в кассационную инстанцию.

КАК КАЗНАЧЕЙСТВО СЫГРАЛО НА РУКУ "ГРАБИТЕЛЯМ" БЮДЖЕТА И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Как поделился на условиях анонимности источник OBOZREVATEL в суде, "киевское казначейство по сути решило "кассануть" то, на что не стоило даже обращать внимание. Соответственно, само рассмотрение резонансного дела застопорилось".

Тем временем, пока Главное управление Госказначейства Украины в Киеве "злоупотребляет своими правами", дело "прыгает" из одной инстанции в другую, а рассмотрение по сути действительно не происходит.

Более того, судьями Подольского районного суда были сняты аресты со счетов "Австро-Венгерской Лизинговой компании", на которые были взысканы колоссальные средства придуманной дельцами задолженности метрополитена. Отметим, что все происходило "по-тихому", а в суде очень нервничали, когда наши журналисты звонили в суд, приезжали и пытались получить ответы.

Ответ суда на запрос OBOZREVATEL подтвердил нашу информацию

Напомним, что указанные аресты на счета были наложены по инициативе правоохранителей в рамках уголовного производства. Тогда следствие установило безосновательность перечислений сотен миллионов государственных средств (а это и наши с вами налоги).

Арест счетов больно ударил по выгодополучателям аферы. Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") даже пожаловался Зеленскому на судей! А после этого они массово начали брать самоотвод.

Потому сегодня возникло много вопросов к действиям киевского казначейства, которое вольно или невольно сыграло на руку аффилированной с олигархом компании.

Метро в Киеве

Из-за аферы киевский метрополитен оказался в миллиардных долгах, а проезд был повышен до 8 гривен! Таким образом практически каждый киевлянин и гость столицы "проспонсировал" жадность бенефициара этой схемы. И, судя по всему, мы еще долго будем "спонсировать". В том числе из-за беззубости уже новой власти, которая неспособна остановить этот беспредел.

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