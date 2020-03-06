Афера на миллиарды: кто сыграл на руку олигарху Фуксу

Главная Новости
6 марта • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Афера века" в Киеве: как госслужба сыграла на руку олигарху Фуксу

Читать материал на украинском

Кассационный хозяйственный суд отказал Главному управлению Государственной казначейской службы Украины в Киеве в открытии кассационного производства по скандальному делу. Это касается грабежа киевского метрополитена, который давно назвали "киевской аферой века", а ее бенефициаром считается сбежавший из России олигарх Павел Фукс.

Что означает решение суда и чем сложившаяся ситуация грозит всем нам – разбирался OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМЫ

В 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен (!)

Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Павел Фукс

Павел Фукс

Коллаж

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета уходят сотни миллионов гривен.

Отметим, что только спустя 10 лет (!), да и то после публикаций OBOZREVATEL, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако не все так оптимистично.

СУД ЖЕСТКО "ДАЛ ПОЩЕЧИНУ" СЛУЖБЕ

Последние три месяца события вокруг скандального дела развивались очень интересно. И показательно.

17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд открыл апелляционное производство по жалобе Государственной казначейской службы Украины на решение Хозяйственного суда г. Киева, а действие самого решения было приостановлено до окончания его пересмотра. Речь о скандальных условиях мирового соглашения между компанией Фукса и коммунальным предприятием, благодаря которому бюджет теряет сотни миллионов.

10 января 2020 года суд открыл еще одно апелляционное производство уже по жалобе Главного управления Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве. После этого данные жалобы были объединены в одно производство.

Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве

Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве

В предыдущей публикации OBOZREVATEL уже писал, что 4 февраля в Северном апелляционном суде, где слушается дело Киевского метрополитена о покупке 100 вагонов метро у ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания", заседание не состоялось.

Причиной же стало то, что Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве подало жалобу в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда (на одно из декабрьских решений, тогда суд вернул ГУ ГКС апелляционную жалобу как неподобающе оформленную и противоречащую процессуальному кодексу) и дело отправили на рассмотрение в кассации.

Афера на миллиарды: кто сыграл на руку олигарху Фуксу

18 февраля 2020 г. дело уже было в суде, а 27 февраля коллегия судей Кассационного хозяйственного суда приняла решение, которым казначейству было отказано в открытии кассационного производства по делу.

И можно было бы грешить на предвзятость судей (объективно – бывает и так), но в данном случае все еще "интереснее". Суд обратил внимание киевских "казначеев" на необходимость добросовестно пользоваться процессуальными правами и не допускать злоупотреблений.

В основной части решения суд подробно расписал абсурдность жалобы ГУ ГКС Украины в Киеве в кассационную инстанцию.

Афера на миллиарды: кто сыграл на руку олигарху Фуксу

КАК КАЗНАЧЕЙСТВО СЫГРАЛО НА РУКУ "ГРАБИТЕЛЯМ" БЮДЖЕТА И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Как поделился на условиях анонимности источник OBOZREVATEL в суде, "киевское казначейство по сути решило "кассануть" то, на что не стоило даже обращать внимание. Соответственно, само рассмотрение резонансного дела застопорилось".

Тем временем, пока Главное управление Госказначейства Украины в Киеве "злоупотребляет своими правами", дело "прыгает" из одной инстанции в другую, а рассмотрение по сути действительно не происходит.

Более того, судьями Подольского районного суда были сняты аресты со счетов "Австро-Венгерской Лизинговой компании", на которые были взысканы колоссальные средства придуманной дельцами задолженности метрополитена. Отметим, что все происходило "по-тихому", а в суде очень нервничали, когда наши журналисты звонили в суд, приезжали и пытались получить ответы.

Ответ суда на запрос OBOZREVATEL подтвердил нашу информацию

Ответ суда на запрос OBOZREVATEL подтвердил нашу информацию

Напомним, что указанные аресты на счета были наложены по инициативе правоохранителей в рамках уголовного производства. Тогда следствие установило безосновательность перечислений сотен миллионов государственных средств (а это и наши с вами налоги).

Арест счетов больно ударил по выгодополучателям аферы. Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") даже пожаловался Зеленскому на судей! А после этого они массово начали брать самоотвод.

Потому сегодня возникло много вопросов к действиям киевского казначейства, которое вольно или невольно сыграло на руку аффилированной с олигархом компании.

Метро в Киеве

Метро в Киеве

Из-за аферы киевский метрополитен оказался в миллиардных долгах, а проезд был повышен до 8 гривен! Таким образом практически каждый киевлянин и гость столицы "проспонсировал" жадность бенефициара этой схемы. И, судя по всему, мы еще долго будем "спонсировать". В том числе из-за беззубости уже новой власти, которая неспособна остановить этот беспредел.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Эксклюзив Криминал Киевское метро
Персона
Павел Фукс
Место
Украина Киев
Теги
Госказначейство Украины прокуратура Киева Национальная полиция Украины Служба безопасности Украины метро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги