Столицу накрыл дым: в Киеве произошел крупный пожар. Первые фото и видео

В Киеве во вторник, 10 сентября, разгорелся масштабный пожар в лесной зоне.

Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Видео очевидца на странице в Facebook опубликовал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Огонь охватил сотни квадратных метров, передает ТСН. Работники лесного хозяйства прорывают траншеи, чтобы пламя не распространялось дальше, на месте также работают спасатели.

Пожар ТСН

Отметим, из-за пожаров в столице густой завесой дыма накрыло улицы Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.

Пожар ТСН

Пожар ТСН

Пожар ТСН

Пожар ТСН

Пожар Киев Оперативный

Пожар Киев Оперативный

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Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в Киеве вспыхнули три пожара. Возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражы. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.

А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.

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