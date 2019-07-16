Зарабатывал на детях и одиноких стариках: экс-чиновника КГГА уличили в миллионных схемах

Бывшего директора департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова уличили в получении взяток при проведении тендеров.

Кроме того, со своей соратницей, финансовым контролером департамента Ириной Сабищенко он организовал еще ряд схем, позволяющих зарабатывать миллионы на бедных пенсионерах и детях-сиротах. Об этом говорится в расследовании проекта "Гроші", пишет УНИАН.

Журналистам удалось достать аудиозапись разговора Крикунова с подчиненной, в котором они обсуждают одну из своих денежных афер. Ниже приводим этот фрагмент без изменений.

– Слышишь, Ирина Витальевна, Степановна приехала, спрашивает, как долго ты будешь им мозги пудрить?

– В каком смысле?

– В прямом. Ты когда тендер проведешь?

– Она, может, хочет десятину?

– Да ей меньше чем пятая часть вообще не интересна. Она альтруистка. Поэтому берет только 20% и все.

Примечательно, что, общаясь с прессой, Крикунов уверял, что не имеет с Сабищенко никаких совместных бизнес-проектов. На самом же деле передел вышеупомянутых тендерных откатов происходил прямо у него в кабинете. Это подтверждает расшифровка очередной аудиозаписи.

– Сабищенко, ты где?

– Я домой поехала.

– Б*я, я деньги привез, катаюсь с ними, как дурак... Ты же должна была быть на месте. Ты приехала.

– Я ждала до трех часов и уехала к этому антикоррупционеру...

Подобные махинации сходили чиновнику с рук, поскольку он, как утверждает один из бизнес-партнеров Крикунова, имеет "крепкую крышу".

Юрий Крикунов УНИАН

"У него есть такая фраза, он всегда ссылается на каких-то неизвестных старших товарищей. Его всегда кто-то прикрывает", – рассказывает адвокат Леонид Сиваков.

Скандальную репутацию Крикунов сыскал еще и потому, что не стесняется зарабатывать десятки миллионов гривен даже на тех, кого должен был защищать, – на одиноких пенсионерах.

"Я не вижу ничего криминального в договорах пожизненного содержания. Все зависит от того, для чего, кто и почему их заключает, и как он потом его выполняет. Это легальный договор. Он подтвержден украинским законодательством", – объяснял ранее чиновник циничные схемы.

При этом он отрицал, что его многочисленная недвижимость получена таким путем и уверял, что приобрел все за свои деньги

"То, что такие договоры существуют, я знаю, как любой человек. Никакого отношения к таким договорам я не имею", – подчеркивал Крикунов.

На самом же деле чиновники соцдепартамента КГГА через доверенных лиц заключают договора на пожизненное содержание или дарение имущества, пенсионеры умирают, а их квартиры переходят в руки организаторов схем. Подтверждение этому находится в еще одном телефонном разговоре подчиненной Крикунова Сабищенко.

– Ты сколько там у кого взял уже? Ну, Щорса? Короче, у Велодрома, и на этом, на Франко. А Щорса, ты 20 тысяч тогда забрал. Ты, главное, записывай, чтобы не растерять.

– Да, я записываю.

Как узнали журналисты, Крикунов и Сабищенко, а также приближенные к ним лица имеют в распоряжении или обладают более чем 30 квартирами. Треть этого жилья, полученного от пенсионеров, оформлена на некоего Бориса Клименко. Он является местным депутатом в городке Ржищев под Киевом, как и Ирина Сабищенко. Однако, несмотря на депутатские обязанности, появляются они здесь крайне редко.

По словам местных жителей, одиозные личности только по документам проживают в Ржищеве, а на самом деле – в Киеве. Также люди рассказали, что слышали о том, что Клименко и Сабищенко получили за последнее время очень много земельных участков. Кроме того, со СМИ пообщался даже отец одиозной Сабищенко и признался, что его дочь с Клименко связывают не только рабочие отношения.

Что касается их общего бизнеса с Крикуновым в Киеве, то он развивается полным ходом. Журналисты объехали около 20 квартир, которыми владеют одиозные чиновники и их соратники. Большинство объектов, в которых раньше жили одинокие пенсионеры, теперь сдаются, еще часть – готовятся и ремонтируются.

Лишь в одном из эпизодов телефонных разговоров, о которых упоминалось, Крикунов подтверждал, что некий посредник продавал по доверенностям недвижимость, за которую получил от продавца около 600 тыс. грн, а все деньги передал Крикунову.

К тому же эту информацию подтвердил инсайдер. По его словам, в кабинете экс-чиновника действительно зафиксированы факты передачи крупных сумм – в том числе, за проданные квартиры.

Также прямо в кабинете решались дела по тендерным сделкам, причем чиновники не гнушались зарабатывать даже на памперсах и питании для детей из интернатов. Не менее циничной была и схема по перепродаже топлива, которое закупили для обогрева бездомных в коммунальных центрах. В ней фигурирует сумма в 15 млн гривен.

Юрий Крикунов УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в Киеве на получении взятки в $2000 задержали чиновника столичной городской госадминистрации. Замдиректора департамента культуры КГГА в апреле 2019 года начал требовать взятку за утверждение документации одной из религиозных органзаций.

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